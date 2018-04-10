Satso "Nefes Kredisi" Projesiyle Üyelerine Kredi Desteği Veriyor

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan KOBİ'lere "Nefes Kredisi" projesi kapsamında, Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) üyelerine kredi desteği veriliyor.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, içinde bulundukları ekonomik süreçte KOBİ'lerin en büyük sorunlarından birinin finansmana erişimde yaşanan sıkıntılar ve enflasyonun çok üzerindeki kredi faizleri olduğunu belirtti.

Bu nedenle, ülke ekonomisinde önemli yer tutan KOBİ'lerin finansman sorunlarının giderilmesine katkı sağlayarak nefes almalarını sağlamak amacıyla önceki yıl başlatılan "TOBB Nefes Kredisi"nin bu yıl da yeni koşullarla iş dünyasına destek olacağını ifade eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz, düşük faizli, uzun vadede az masraflı kredi kullanabilecek. SATSO olarak biz de daha fazla üyemizin krediye ulaşmasını sağlamak amacıyla 2 milyon lira ek kaynak sağlama kararı alarak bu sayede üyelerimize toplamda 32 milyon lira ilave kredi limiti tahsis etmiş olacağız. 2018 yılında 'Nefes Kredisi' 18 aya uzatılan vadesi ve artan kredi kullandırma imkanı ile yeniden üyelerimizin hizmetinde. Üyelerimizin TOBB Nefes Kredisi'nden faydalanmalarını tavsiye ediyorum. İş dünyamızın ilerlemesi için gayret eden üst birliğimize ve bu projeye katkı sağlayan tüm odalarımıza ve diğer kurum ve kuruluşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Bu çalışma ile üyelerimiz derin bir nefes alarak üretmeye ve ekonomimize katkı sağlamaya devam edeceklerdir. Finansal sorunlar ve sermaye yetersizliğinin tüccarlarımızın çözmek zorunda olduğu sorunlar arasında en başta geldiği bilinciyle tüm imkanlarımız ile üyemizin yanında olmaya devam edeceğimizi belirtir, 'Nefes Kredisi'nin üyelerimiz ve ülkemiz için hayırlı olmasını temenni ederim. Kredi için başvurular 2 Nisan 2018 tarihinde başlamış olup üyelerimizin bu kredi desteğinden maksimum seviyede faydalanmasından memnuniyet duyacağız."