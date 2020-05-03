SATSO meclis toplantısı video konferansla yapıldı
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SATSO meclis toplantısı video konferansla yapıldı

SATSO meclis toplantısı video konferansla yapıldı
03.05.2020 13:50 | Son Güncelleme: 03.05.2020 14:22

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, video konferans şeklinde gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Nisan Ayı Olağan Meclis Toplantısı, video konferans şeklinde gerçekleştirildi.

Uzaktan erişimle gerçekleştirilen toplantıya Meclis Başkanı Talip Kuriş ve Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, SATSO Meclis Salonu'ndan katıldı.

Altuğ, Kuriş başkanlığında yapılan toplantıda yaptığı konuşmada, yönetim kurulunun aylık faaliyetleri, dünya, ülke ve şehir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak bilgi verdi.

Salgın sürecinden geçildiğini, Bilim Kurulu'nun ve Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyeleri ile alınan önlemler sayesinde salgının yayılımının azalmaya başladığını anımsatan Altuğ, "İnsan yaşamını korumak ve gündelik hayatı sürdürülebilir kılmak en temel öncelikli hedef haline geldi. Bu süreçte ülkemiz de tüm dünya ile önemli bir sınav veriyor. Bugüne kadar mücadele ettiği tüm kriz dönemlerini başarıyla atlatan ve küresel krizler karşısında dirençli bir yapısı bulunan Türkiye'nin koronavirüs salgını nedeniyle ortaya çıkan olumsuzlukları da geride bırakacağına inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

Virüsle mücadele kapsamında ilk günden bu yana özellikle üye odaklı sorunların çözümüne yönelik yoğun bir çalışma içerisinde olduklarını ifade eden Altuğ, salgının sanayi ve ticaret hayatına olan etkisini takip ettiklerinin altını çizdi.

Faaliyetlerin devamlılığı ve hizmetlerin yürütülmesini sağlayacak şekilde önlemleri alarak asgari personel ile dönüşümlü çalışıldığı bilgisini veren Altuğ, "Üyelerimizin odamıza gelmeden işlemlerini online yapmalarına yardımcı oluyoruz. Üyelerimizi bilgilendirmek için web sitemiz ve sosyal medya hesaplarımızı çok aktif kullanıyoruz. Üyelerimizin faydalanabileceğini düşündüğümüz her bilgiyi anlık olarak paylaşıyoruz. E-mail yoluyla da bilgilendirmelerimiz devam ediyor. Üyelerimizin taleplerini de aynı şekilde web sitemiz üzerinden alıyoruz." ifadelerini kullandı.

Altuğ, geçen toplantıda meclis üyelerinden gelen ve ticaret sektörünü olumsuz etkileyen Çark Caddesi, Uzun Çarşı ve etrafındaki caddelerdeki çalışma saatleri konusunda İlçe Hıfzısıhha Kurulu ile görüşerek kapalı olan iş yerlerinin saat sınırlaması kuralına riayet edilerek açılmasını talep ettiklerini ve açıldığını aktardı.

Sakarya olarak mart ayında ihracatın 302 milyon dolar olarak gerçekleştiğini, geçtiğimiz yılla kıyasladığımızda yüzde 40 düşüş yaşandığını belirten Altuğ, "İhracattaki gerilemede koronavirüs salgınının etkisini görüyoruz. Ticaret partnerlerimizden de salgın etkisiyle talep daralması oldu. Bu süreci hasarsız atlatmamız mümkün değil. Umuyoruz ki en azıyla bu dönemi atlatalım. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanımız Rifat Hisarcıklıoğlu ile yeni nefes kredisi için çalışmalarımıza başladık. TOBB'un öncülüğünde daha önce 6 defa verilen nefes kredisi bu defa da oda ve borsaların katkılarıyla verilmeye başladı. Odamıza kayıtlı son mali yıl cirosu 3 milyon liranın altında olan şahıs işletmeleri için 'Halkbank Küçük İşletme Can Suyu Kredisi' ne başvurular pazartesi günü başladı. Şahıs işletmesi üyelerimize hayırlı olsun."

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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