SATSO mayıs ayı olağan meclis toplantısı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı, online platformda video konferans şeklinde gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) mayıs ayı olağan meclis toplantısı, online platformda video konferans şeklinde gerçekleştirildi.

Uzaktan erişimle gerçekleştirilen toplantıya, meclis başkanı Talip Kuriş ve SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yönetim kurulu üyesi Bünyamin Müftüoğlu, meclis divan katibi meclis üyesi Burcu Başar Akgün, SATSO Yönetim Kurulu Salonu'ndan katıldı.

Toplantıda konuşan Altuğ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgın sürecinde normalleşme döneminin yavaş yavaş başladığını, sürecin en zorlu döneminin aşıldığını ve sosyal yaşam ile iş dünyasında normalleşme adımları atıldığını söyledi.

Bundan sonraki dönemde yeni normale adapte olunması gerektiğini ifade eden Altuğ, ikinci salgın dalgası olasılığına karşı şimdiden hazırlıklı olmak, firmaları ayakta tutmak zorunda olduklarını belirtti.

Akgün Altuğ, yaşanan krizin, ileriki yıllarda sağlık, e-ticaret, e-eğitim gibi çok farklı sektörlere fırsatlar sunacağının öngörüldüğünü bildirdi.

Altuğ, ülke olarak tarım alanındaki zenginliği, sanayi altyapısındaki gücü, ticaret kabiliyeti, genç beşeri sermaye, doğal kaynaklar, üretim çeşitliliği, jeopolitik avantaj, teknoloji altyapısı ile oluşacak yeni dünya düzeninde Türkiye'nin önemli bir yere sahip olacağına inandıklarını kaydetti.

Küresel krizin ardından da Türkiye'nin gelişimin ve değişimin önemli bir dişlisi olacağını ifade eden Akgün Altuğ, yaşanan gelişmelerle beraber temmuz ayından itibaren de hem üretim hem ekonomi anlamında ilerleme kaydetmeye başlayacaklarına işaret etti.

Kaynak: AA