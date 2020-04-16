SATSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı
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Meclis Başkanı, Güncel

SATSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, online platformda video konferans şeklinde gerçekleştirildi.

16.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 16.04.2020 12:28
SATSO Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Mart Ayı Olağan Meclis Toplantısı, online platformda video konferans şeklinde gerçekleştirildi.

Uzaktan erişimle gerçekleştirilen toplantıya, meclis başkanı Talip Kuriş, SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleri, odanın toplantı salonundan bağlandı.

Toplantıda konuşan Altuğ, dünya, ülke ve şehir gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulunarak SATSO faaliyetleri hakkında bilgi verdi.

Altuğ, yeni tip koronavirüsle (Covid-19) ülke olarak ve küresel açıdan daha önce tecrübe edilmemiş, sonuçları ve hasarları kestirilemeyen bir şekilde mücadele edildiğini söyledi.

Ortaya çıkan sağlık sorunları ve yaşanan kaygıların dışında ekonomik ve toplumsal sıkıntılarla da mücadele edilmesinin gerektiğini belirten Altuğ, "SATSO olarak üyelerimizin yanındayız ve Sakarya ekonomisinin bu süreci en az hasarla atlatması noktasında önemli bir sorumluluk üstlendik. Ekonomik istikrar kalkanı paketi ile açıklanan desteklerin neredeyse tamamı Sakarya iş dünyasının beklentileri doğrultusunda hazırlandı. Sürecin yönetimide emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Üreterek, yatırım yaparak, istihdam sağlayarak bu ülkeyi daha ileriye taşımak için çabalayan sektör temsilcilerimizi asla yalnız bırakmıyoruz." diye konuştu.

Akgün Altuğ, bu süreçte halkın evde kalması gerektiğini, iş dünyasının da tüm tedbirlerini alarak çalışmaya devam etmesi gerektiğini dile getirdi.

Altuğ ayrıca, sağlık sektörünün tıbbi malzeme ihtiyaçlarına da destek olduklarını, bu konuda SATSO'nun gösterdiği duyarlılık ve hassasiyetin takdire değer olduğunu belirtti.

Toplantı, meclis üyelerinin söz almasının ardından sona erdi.

Kaynak: AA

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