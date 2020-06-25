SATSO haziran olağan meclis toplantısı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) haziran ayı olağan meclis toplantısı gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Meclis Başkanı Talip Kuriş başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, yönetim kurulunun aylık faaliyetleri değerlendirildi, meslek komitelerinin sorunları görüşüldü.

Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cem Gün, nitelikli eleman konusunda bir müjdelerinin olacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Sakarya 2. Organize Sanayi Bölgesinin girişinde kaba inşaatı bitmiş şekilde bekleyen yüksekokul ve meslek lisesi binası bulunmakta. 2. OSB genişleme alanına yönetim kurulumuzun girişimleriyle bu binayı da dahil ettik. Yaklaşık 12-13 bin metrekare büyüklükte. SUBÜ ile bir protokol yaparak 2. OSB'mizin çok yakın zamanda ihalesine çıkılarak hem meslek yüksekokulu hem de meslek lisesi şehrimize kazandırılacak. Planlanan çalışmaya göre, 2. OSB'de bilindiği üzere 92 adet fabrika var ve onların istediği branşlar meslek yüksekokulunda ve meslek lisesinde açılarak oradaki öğrenciler ile 3+1 ve 7+1 eğitim çalışmaları yapılacak. Öğrencilerimiz daha okurken oradaki fabrikalarda ara eleman olarak çalışmaya başlayacaklar ve mezun olduklarında iş sahibi olmuş olacaklar."

Toplantının meslek komitelerinin sorunlarının görüşülmesi bölümünde söz alan meclis üyeleri, pandemi sürecinde var olan sektörel problemler, çözüm önerileri gibi konulara ilişkin değerlendirmelerde bulunarak görüşlerini bildirdiler.

Kaynak: AA