SATSO ekonomik tabanlı sivil toplum kuruluşlarıyla değerlendirme toplantısı düzenledi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sakarya'da faaliyet gösteren ekonomik tabanlı sivil toplum kuruluşları ile ortak değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), Sakarya'da faaliyet gösteren ekonomik tabanlı sivil toplum kuruluşları ile ortak değerlendirme toplantısı gerçekleştirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ev sahipliğinde gerçekleştirilen toplantıya, MÜSİAD Sakarya Şube Başkanı İsmail Filizfidanoğlu, ASKON Sakarya Şube Başkanı Engin Tumbaz, SASİAD Başkanı Ümit Karayaka, SAKARYAGİAD Başkanı Zafer Bekdemir, Ekonomi Ticaret Derneği Sakarya Başkanı Şamil Dedeoğlu ile SAMİB Başkanı Günay Güneş ve Üretim Ticaret Kurulu Derneği Başkanı Özkan Pınar katıldı.

Toplantının açılış konuşmasını gerçekleştiren Altuğ, "Sakarya'nın konumu, üretimi, ticari altyapısı, kültürel ve turizm zenginliği, tarımsal hacmi ile özel bir kent olduğunu belirterek, "Sakarya kamu, üniversite, sivil toplum kuruluşları ve derneklerin uyum içerisinde çalıştığı örnek şehirlerden bir tanesidir. Şehrimiz için bizler ekonomi tabanlı sivil toplum kuruluşları olarak işbirliği ve ortaklık kültürünü önemseyerek bu şehir için çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.

Tumbaz da "Sakarya her türlü engele rağmen büyüyebilecek bir şehir ancak şehir dokusunu bozmadan büyümeye dikkat edilmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

Karayaka ise OSB'ler ve tesis yatırımları artarak devam ederken bu gelişmelerden en büyük payı Sakaryalı firmaların hizmet vererek alması gerektiğini, şehir büyürken aynı zamanda yerel firmaların da büyümesinin önemine dikkati çekti.

Bekdemir, Sakarya'nın en büyük ihtiyaçlarından birisinin, iyi yönlerinin güzel bir biçimde tanıtılması olduğunu vurgularken, Güneş, şunları kaydetti:

"OSB projeleri ile ilimizin ekonomisinin kaderi değişecektir. Buna paralel olarak ilimiz sanayicisinin de kendisini geliştirmesi, bu gibi projelerde yer alarak paydaşlık etmesi gerekiyor. OSB'lere nitelikli, teknolojik, çevreyi kirletmeyen üreticileri çekmeye çalışıyoruz. İstiyoruz ki; bu yatırımcıların en başında Sakaryalı yerel firmalar olsun."

Dedeoğlu ve Pınar da Sakarya'nın birçok yönde sahip olduğu potansiyelinin etkin bir şekilde kullanılmasının önemine değindi.

İşbirliği ve ortak çalışmalar yürütülmesi konusunda görüş birliğine varılan toplantı değerlendirmelerin ardından sona erdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek