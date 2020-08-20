SATSO "E-Ticaret Seferberliği Eğitim Programı" başladı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), üyelerinin uluslararası ticaret faaliyetlerini geliştirmek amacıyla "E-Ticaret Seferberliği Eğitim Programı" konulu online eğitim gerçekleştirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), üyelerinin uluslararası ticaret faaliyetlerini geliştirmek amacıyla "E-Ticaret Seferberliği Eğitim Programı" konulu online eğitim gerçekleştirdi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Sabancı Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi iş birliği ile geliştirilen Doğu Marmara Kalkınma Ajansı tarafından desteklenen Sakarya Uluslararası Ticareti Geliştirme Merkezi (SUTGEM) Projesi kapsamında, geçen ay SUTGEM kapsamında Pordax Elektronik Ticaret Hizmetleri AŞ, imzalanan protokol ile SATSO üyelerine yönelik 1 yıl boyunca ücretsiz verilecek eğitimler ile e-ticaret siteleri kurabilme imkanı sağlandı.

Söz konusu protokol kapsamında başlayan ve SATSO üyelerinin online katılımı ile 2 gün süren eğitimde, e-ticaret, e- ihracat sitesi kurulumu ve alt yapısı, ödeme ve kargo sistemleri, iletişim ve reklam danışmanlığı, yazılım hizmetleri gibi birçok konuda eğitmenler tarafından ayrıntılı bilgiler aktarıldı.

Eğitim programı çerçevesinde "E-Ticaret'in hayatımızdaki yeri", "E-Ticaret'e Giriş", "Uluslararası Pazaryerleri", "Ödeme Sistemleri", "Kargonun Önemi" ve "E-ticaret/E-İhracat Paket Açılımı ve Anlatımı" sunumları gerçekleştirildi.

Eğitim, karşılıklı soru-cevap bölümünün ardından sona erdi.

Kaynak: AA