SATSO'dan yeni üyelere yönelik tanıtım toplantısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SATSO'dan yeni üyelere yönelik tanıtım toplantısı

23.12.2020 12:33 | Son Güncelleme: 23.12.2020 12:36
SATSO'dan yeni üyelere yönelik tanıtım toplantısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından bu yıl katılan yeni üyelere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından bu yıl katılan yeni üyelere yönelik tanıtım toplantısı gerçekleştirildi.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, online gerçekleşen toplantıya SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Genel Sekreter Teyfik Öztürk, yönetim kurulu üyeleri ve yeni üye firmaların temsilcileri katıldı.

Toplantıda, SATSO tarihi, işleyişi, çalışmaları, projeleri, bünyesindeki meslek komitesi, komisyon ve kurulların çalışmaları hakkında bilgi verildi.

Altuğ, toplantıda yaptığı konuşmada, zorlu süreçte iş yeri açarak Sakarya ve ülke ekonomisine sağladıkları değerli katkılar için iş adamlarına teşekkür etti.

Bu dönemde hep beraber omuz omuza çalışarak şehri daha güçlü ve yaşanabilir hale getirmek için çalışacaklarını vurgulayan Altuğ, "Tüm zor şartlara rağmen Sakarya, yoğun yatırımların yapıldığı bölgedir. Önemli ve tercih edilen sanayi kenti olmanın yanı sıra kuruluşundan bu yana ticaretin önemli merkeziyiz. Verimli tarım arazileriyle tarım şehri, doğal zenginliklerimizle de turizm bölgesiyiz." ifadelerini kullandı.

SATSO Genel Sekreteri Öztürk de sunum gerçekleştirdi.

Odaya katılan yeni üyeler ise birlik mesajı vererek Altuğ ve çalışanlara teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Onur Orhan

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Donald Trump Numan Kurtulmuş Kemal Kılıçdaroğlu Süreyya Sadi Bilgiç
Magazin Hülya Avşar Aslı Tandoğan Birkan Sokullu Oktay Kaynarca
Spor Erol Bulut Samet Aybaba Burak Yılmaz Abdullah Avcı Mauricio Lemos
Tüm Haberler Türk Göztepe Barcelona İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SATSO'dan yeni üyelere yönelik tanıtım toplantısı | Haberler.com Güncel
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 23.12.2020 12:39:40. #1.14#
title