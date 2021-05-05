SATSO'dan üyelerine ücretsiz ihracat danışmanlığı desteği
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SATSO'dan üyelerine ücretsiz ihracat danışmanlığı desteği

SATSO'dan üyelerine ücretsiz ihracat danışmanlığı desteği
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci - Haberler | Ekonomi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), üyelerine ücretsiz ihracat danışmanlığı desteği verileceğini duyurdu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), üyelerine ücretsiz ihracat danışmanlığı desteği verileceğini duyurdu.

SATSO'dan yapılan açıklamada, üyelerin uluslararası rekabet güçlerini ve ihracat kapasitelerini artırmalarını sağlamak amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle SATSO bünyesinde kurulan Sakarya Uluslararası Ticareti Geliştirme Merkezi'nin hizmet vermeye devam ettiği hatırlatıldı.

Merkezin üyelere ücretsiz ihracat danışmanlığı hizmeti sağlamayı planladığı aktarılan açıklamada, ilk etapta "Sakarya Sektör Analizi Raporu, Nisan 2021"de belirlenen makine imalatı, mobilya imalatı, süs bitkiciliği ile kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, kurumsal kapasite ve ihracat yetkinlik analizleri yapılacağı kaydedildi.

Değerlendirmelerin ardından bu firmalara özel ücretsiz analiz raporu ve eylem planı hazırlanacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, hizmetin devamında bu firmalardan ihracat yetkinlikleri yeterli bulunanlar için uzmanlar tarafından ücretsiz 'Firmaya Özel İhracat Hedef Pazar Araştırması Raporu' hazırlanacak olup aynı zamanda ihtiyaçları doğrultusunda da danışmanlık desteği verilecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, hizmetten yararlanmak isteyen üyelerin 11 Mayıs Salı günü saat 16.00'ya kadar "https://tr.surveymonkey.com/r/BKXP8JT" linkindeki "İhracat Danışmanlığı Talep Formu"nu doldurarak SATSO'ya iletmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

Marmara'da denizin dibi zindana döndü
Marmara'da denizin dibi zindana döndü
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
'Ceza korkusu' kayalıklara tırmandırdı! 6 saat kurtarılmayı bekledi
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Marmara bulutlarla kaplandı, İstanbul dahil 4 il için sağanak uyarısı geldi
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Haydar Akar Devlet Bahçeli Antonio Guterres Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Hakan Sabancı İbrahim Tatlıses
Spor Salih Uçan Gökhan Töre Burak Yılmaz Aykut Kocaman Fırat Aydınus
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Chp Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SATSO'dan üyelerine ücretsiz ihracat danışmanlığı desteği - Haberler Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.5.2021 12:37:55. #1.14#

title