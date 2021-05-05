SATSO'dan üyelerine ücretsiz ihracat danışmanlığı desteği

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), üyelerine ücretsiz ihracat danışmanlığı desteği verileceğini duyurdu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO), üyelerine ücretsiz ihracat danışmanlığı desteği verileceğini duyurdu.

SATSO'dan yapılan açıklamada, üyelerin uluslararası rekabet güçlerini ve ihracat kapasitelerini artırmalarını sağlamak amacıyla Doğu Marmara Kalkınma Ajansı (MARKA) desteğiyle SATSO bünyesinde kurulan Sakarya Uluslararası Ticareti Geliştirme Merkezi'nin hizmet vermeye devam ettiği hatırlatıldı.

Merkezin üyelere ücretsiz ihracat danışmanlığı hizmeti sağlamayı planladığı aktarılan açıklamada, ilk etapta "Sakarya Sektör Analizi Raporu, Nisan 2021"de belirlenen makine imalatı, mobilya imalatı, süs bitkiciliği ile kauçuk ve plastik ürünlerin imalatı sektörlerinde faaliyet gösteren işletmelere, kurumsal kapasite ve ihracat yetkinlik analizleri yapılacağı kaydedildi.

Değerlendirmelerin ardından bu firmalara özel ücretsiz analiz raporu ve eylem planı hazırlanacağı aktarılan açıklamada, "Ayrıca, hizmetin devamında bu firmalardan ihracat yetkinlikleri yeterli bulunanlar için uzmanlar tarafından ücretsiz 'Firmaya Özel İhracat Hedef Pazar Araştırması Raporu' hazırlanacak olup aynı zamanda ihtiyaçları doğrultusunda da danışmanlık desteği verilecektir." denildi.

Açıklamada ayrıca, hizmetten yararlanmak isteyen üyelerin 11 Mayıs Salı günü saat 16.00'ya kadar "https://tr.surveymonkey.com/r/BKXP8JT" linkindeki "İhracat Danışmanlığı Talep Formu"nu doldurarak SATSO'ya iletmeleri istendi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci