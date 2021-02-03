SATSO'dan siyasi partilere ziyaret

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleri, kongrelerini gerçekleştiren partilerin il yönetimlerine hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever ile Demokrasi ve Atılım (DEVA) Partisi Sakarya İl Başkanı Mehmet Erdoğan'ı ziyaret eden Altuğ ve beraberindekiler, kongrelerin hayırlı olması temennisinde bulundu.

Ziyaretlere ilişkin değerlendirmede bulunan Altuğ, Sakarya'nın gelişimi yolunda tüm kurum ve kuruluşların paydaşları olduğunu belirtti.

Siyasi parti il başkanlarına devam eden projelerle ilgili paylaşım yaptıklarını aktaran Altuğ, çok olumlu geri dönüşler aldıklarını söyledi.

SATSO'nun, şehrin faydasına çalışmayı vizyon edinmiş tüm kurum ve kuruluşlara eşit mesafede olduğuna işaret eden Altuğ, "Kurumsal anlamda şehrimizin gelişimine katkı sunmak adına her zaman iş birliğine hazır olacağız. Başkanlarımızın yeni görev dönemlerinin hayırlı ve Sakarya için güzel çalışmaların yapılacağı bir süreç olmasını diliyoruz. Sakarya birçok alanda ülkemizin dikkat çeken şehirleri arasında yer alıyor. Bizler de bu şehrin ekonomi başta olmak üzere tüm alanlarda yükselmesi için çabalıyoruz. Bu doğrultuda iş birliği çerçevesinde çalışmalarımıza devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sakarya İl Başkanı Tever de kent için SATSO'nun önemini bildiklerine değinerek "OSB projeleri başta olmak üzere bu şehrin daha da ileriye gitmesi için yapılanları ve planlarını takdir ediyoruz. Hepimizin bu şehir için eşit sorumlulukları var ve bu yolda SATSO'ya destek vermek, iş birliği içerisinde olmaktan mutluluk duyacağız. Bu sayede kazanan her zaman Sakarya olacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Sakarya İl Başkanı Erdoğan ise şehrin konumu ve sahip olduğu potansiyeliyle çok daha iyi yerlerde olması gerektiğini belirterek, Sakarya için sorumluluklarının bilincinde olduklarını ve şehrin ait olması gereken yerde olması adına iş birliği içerisinde çalışmaya hazır olduklarını kaydetti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci