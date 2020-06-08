SATSO'dan "Meslek Komiteleri Başkanları İstişare Toplantısı"
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SATSO'dan "Meslek Komiteleri Başkanları İstişare Toplantısı"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesindeki meslek komitelerinin faaliyetlerinin ve sorunlarının video konferans yöntemiyle görüşüldüğü "Meslek Komiteleri Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

SATSO'dan
08.06.2020 12:47 | Son Güncelleme: 08.06.2020 12:47

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesindeki meslek komitelerinin faaliyetlerinin ve sorunlarının video konferans yöntemiyle görüşüldüğü "Meslek Komiteleri Başkanları İstişare Toplantısı" düzenlendi.

SATSO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Meclis Başkanı Talip Kuriş, önceliklerinin doğru ve ihtiyaç duyulan hizmetleri üyelere zamanında ulaştırmak olduğunu bildirdi.

SATSO Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ise meslek komitelerinin üyelerle iletişimdeki önemine değinerek, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının ilk günlerinden bu yana süreci değerlendirdiklerini ve üyelerinin sorunlarını hızla üst kuruluş olan TOBB'a aktardıklarını belirtti.

Bu kapsamda meslek komitelerinin iletişimde önemli köprü olduklarını aktaran Altuğ, şunları kaydetti:

"Bu söylemimiz pandemi döneminde meslek komitelerimizin ne kadar önemli olduğunu gösterdi. Üyelerimizden gelen sorunlar ve çözüm önerilerinin yanı sıra komitelerimizin de aktif çalışmaları ve önerileri bunun ispatıdır. Tüm komitelerimiz, bu süreçte video konferansla toplantılarına devam etti ve benim de katıldığım bu toplantılarda sektörel sorunların çözümüne katkı sundu. Yaşanan süreçte, odamızın yaptığı çalışmalar, üyelerimizin yalnız olmadığını gösterdi. Ayrıca 1 Temmuz itibarıyla sosyal mesafe kuralı çerçevesinde normal komite toplantılarımıza odamız toplantı salonlarımızda başlayacağız."

Normalleşme sürecinin başladığına işaret eden Altuğ, "Üretim hız kazandı, ticari yaşam canlanmaya başladı. Elbette üç ay öncesinde olduğu kadar hareket henüz söz konusu değil. Ancak temmuz itibarıyla bir toparlanma bekleniyor. Biz tedbiri elden bırakmadan tüm kurallara riayet ederek çalışmalarımıza devam etmeliyiz. Oda olarak üyelerimizi bu sürecin getirdiği yeni dünya düzenine hazırlamak ve onları yeni küresel rekabete kanalize etmek için çalışmalarımıza başladık." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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