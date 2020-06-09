SATSO'dan iş yerlerine "yeni normale dönüş" afişleri Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulunun önerileriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde faaliyet gösterecek iş yerleri için hazırlanan uyarı afişlerinin üyelere dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Sağlık Bakanlığı tarafından Bilim Kurulunun önerileriyle yeni tip koronavirüs (Kovid-19) normalleşme sürecinde faaliyet gösterecek iş yerleri için hazırlanan uyarı afişlerinin üyelere dağıtılmaya başlandığını bildirdi.

Altuğ, yazılı açıklamasında, afişlerde hem tüm sektörler için ortak hem de özel tedbirlerin yer aldığını belirterek, "Sakarya iş dünyasının çatı örgütü olan SATSO, normalleşme sürecinde üyelerinin en güvenli biçimde hizmet vermesini sağlamak adına afişlerin dağıtımını gerçekleştiriyor." ifadesini kullandı.

İnsan sağlığının riske edilmemesinin yanı sıra ekonomi çarklarının da dönmesi gerektiğine vurgu yapan Altuğ, şunları kaydetti:

"Kontrollü sosyal hayat döneminin başlamasıyla vatandaşlarımızın yoğun olarak bulunduğu caddelerdeki AVM, kuaför, manav, market, büfe, elektrik, emlak kasap gibi birçok sektör başta olmak üzere tüm iş yerlerine dağıtılan bu afişlerin asılması zorunlu kılındı. Her iş yeri hizmet verdiği sektörüne göre düzenlenmiş olan tedbirlere uymak zorunda olacaktır.

Biz de SATSO olarak kontrollü yeni normal sürecinde üyelerimizin faaliyetlerini ve hizmetlerini en güvenilir şekilde sürdürebilmesi adına bu afişlerden bastırıp ilgili sektörlerde iş yerlerine dağıtımına başladık. Üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan afişlerde yer alan tedbirlere göre önlem almalarını, sosyal mesafe kuralına uymalarını ve toplum sağlığını riske atmayacak şekilde faaliyetlerine devam etmelerini arzuluyoruz. Normalleşme sürecinin, salgın öncesi alışkanlıklarımıza dönüş olmadığını, tedbirlere uyulmazsa yayılmanın devam edeceğini unutmamalıyız."

Kaynak: AA