SATSO'dan iş dünyasına "Nefes Kredisi" Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen üyelere yönelik başlatılan nefes kredisi ile ilgili açıklamada bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde yeni tip koronavirüs (Covid-19) salgınından olumsuz etkilenen üyelere yönelik başlatılan nefes kredisi ile ilgili açıklamada bulundu.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Covid-19 salgınıyla mücadele sürecinde oda üyelerinin finansal ihtiyaçlarının karşılanmasına destek olmak için oda kaynaklarını üyelerinin kullanımına sunduklarını ve yeni bir nefes kredisinin hayata geçirildiğini belirtti.

Salgından olumsuz etkilenen üyelere biraz olsun nefes aldırabilmek amacıyla, üst kuruluş TOBB öncülüğünde yeni bir nefes kredisi çalışması başlatıldığını hatırlatan Altuğ, "TOBB ve 365 oda borsanın tüm kaynaklarının bir araya getirilmesiyle oluşturulan 'Nefes Kredisi'nde 2020 yılı tamamen ödemesiz olacak. 2021'den itibaren 12 eşit taksitte (azami 20 ay vadeyle), yıllık yüzde 7,5 faiz oranı ve firmanın cirosuna göre 50 ila 100 bin liraya kadar kullanabilecekler." değerlendirmesinde bulundu.

Üyelerin hizmet binasına gitmeden de başvuru yapabileceklerini hatırlatan Altuğ, şunları kaydetti:

"Üyelerimiz, 'Nefes Kredisi başvurusu içindir' kaşeli faaliyet belgesini odamız hizmet binasına gelmeden internet sitemizden online olarak alabilirler ve Denizbank şubesine başvurularını yapabilirler. Koronavirüs salgınının etkisiyle zor durumda kalan üyelerimizin kaynak arayışlarına bir nebze de olsa nefes olacağına inandığımız kredi camiamıza hayırlı olsun."

Kaynak: AA