SATSO'dan IPM Çiçekçilik Fuarı'na ziyaret
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından sektör temsilcileri ve ilgili üyelerden oluşan bir grupla, Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenecek IPM Essen Çiçekçilik Fuarı'na ziyaret gerçekleştirilecek.
Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından sektör temsilcileri ve ilgili üyelerden oluşan bir grupla, Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenecek IPM Essen Çiçekçilik Fuarı'na ziyaret gerçekleştirilecek.
SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, fuar 7- 31 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek.
Geçen yıl 1500'ü aşkın uluslararası firmanın stant açtığı fuara yapılacak ziyaret, 27- 31 Ocak 2020 tarihlerinde 5 gün 4 gece Düsseldorf konaklamalı ve THY uçuşlu olarak planlanıyor.