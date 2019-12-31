SATSO'dan IPM Çiçekçilik Fuarı'na ziyaret

31.12.2019 14:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:50

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) tarafından sektör temsilcileri ve ilgili üyelerden oluşan bir grupla, Almanya'nın Essen şehrinde düzenlenecek IPM Essen Çiçekçilik Fuarı'na ziyaret gerçekleştirilecek.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, fuar 7- 31 Ocak 2020 tarihlerinde düzenlenecek.

Geçen yıl 1500'ü aşkın uluslararası firmanın stant açtığı fuara yapılacak ziyaret, 27- 31 Ocak 2020 tarihlerinde 5 gün 4 gece Düsseldorf konaklamalı ve THY uçuşlu olarak planlanıyor.

Kaynak: AA