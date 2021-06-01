SATSO'dan esnafa kademeli normalleşmenin ilk gününde "hayırlı olsun" ziyareti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SATSO'dan esnafa kademeli normalleşmenin ilk gününde "hayırlı olsun" ziyareti

SATSO'dan esnafa kademeli normalleşmenin ilk gününde 'hayırlı olsun' ziyareti
Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek - Haberler | Güncel

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetimi, kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde esnafa ziyarette bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetimi, kademeli normalleşme sürecinin ilk gününde esnafa ziyarette bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, normalleşme sürecinde belirli aralıklarla esnaf ziyaretlerini gerçekleştireceklerini belirten Altuğ, üyelerinin her daim yanında olduklarını bildirdi.

Altuğ, ekonomi ve iç piyasanın önemli çarkı hizmet sektörünün çok zor zamanlardan geçtiğine değinerek, "Umarım ki bu normalleşme adımları daha da ilerler ve eski günlerin rutinine tekrar kavuşuruz. Özellikle cumartesi günleri kısıtlamanın kaldırılmış olması, hizmet sektörü ve perakende sektörünün canlanması adına çok olumlu bir gelişme oldu." ifadesini kullandı.

SATSO 5. Meslek Komitesi'nden meclis üyesi Savaş Yılmazer'in işletmesine yapılan ziyarette Altuğ'a, Başkan Yardımcısı Yüksel Avşar, yönetim kurulu üyeleri Hüseyin Ür, Semih Çokay, Yılmaz Dünya, Erhan Fidan ve Hayrettin Kovacıoğlu eşlik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek

Buzdolabını çekip 'Hani ekonomi kötüydü?' diyen TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu
Buzdolabını çekip "Hani ekonomi kötüydü?" diyen TikTok kullanıcısı sosyal medyada gündem oldu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Ziya Selçuk Meral Akşener Mevlüt Çavuşoğlu Adil Karaismailoğlu
Magazin Oğuzhan Koç Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya Barış Murat Yağcı
Spor Ali Koç Cristiano Abdullah Avcı Roland Garros Merih Demiral
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
SATSO'dan esnafa kademeli normalleşmenin ilk gününde "hayırlı olsun" ziyareti - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 1.6.2021 17:15:14. #1.15#

title