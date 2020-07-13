SATSO'dan açıkta satılan ürünlere denetimin sıklaştırılması talebi
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SATSO'dan açıkta satılan ürünlere denetimin sıklaştırılması talebi

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten 27. Meslek Komitesi, açıkta satılan gıda ürünlerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması konusunda talepte bulundu.

SATSO'dan açıkta satılan ürünlere denetimin sıklaştırılması talebi
13.07.2020 14:49 | Son Güncelleme: 13.07.2020 14:56

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten 27. Meslek Komitesi, açıkta satılan gıda ürünlerine yönelik denetimlerin sıklaştırılması konusunda talepte bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, unlu mamuller, et ve süt ürünleri sektörü temsilcilerinin oluşturduğu 27. Meslek Komitesi, aylık olağan toplantısında, açık ve semt pazar yerlerinde açıkta satılan ürünlerin denetlenmesi konusunu görüştü.

Toplantıda konuşan Komite Başkanı Gülfer Kılıç, açıkta satılan ürünlerin salgın sürecinde daha da riskli olabileceğini belirterek, "Tüketicinin kaliteli ve hijyenik ürünlere ulaşma hakkı her sektörde geçerlidir. Artık günümüzde paketlenmiş, üzerinde üretim yeri, zamanı, kullanılan materyallerin özellikleri ve son tüketim tarihi gibi bilgilerin yer aldığı ürünler çok daha fazla tercih edilmektedir. Organik olarak üretilen, el emeği ürünler çok daha değerli olabilmektedir. Ancak özellikle bu pandemi sürecinde hijyene dikkat edilmesi çok daha önem arz etmektedir." ifadelerini kullandı.

Kılıç, açık ve semt pazar yerlerinde, açıkta satılan ve herhangi bir denetime tabi olmayan, etiketsiz gıda ürünlerinin satışının yapılmaması gerektiğini vurgulayarak, "Özellikle pazar yerlerinde açık satılan ürünler insan sağlığını tehdit etmektedir. Her zaman en önemli şeyin insan sağlığı olduğunu unutmamalıyız. Pazar yerleri gibi yerlerde gıda hijyenine dikkat etmeli ve günümüz şartları neleri gerektiriyorsa bu duruma göre davranmalıyız. Günümüz teknolojilerini kullanarak ürünlerimizi paketli hale getirmeli ve denetimlerden geçtikten sonra satışını yapmalıyız." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

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