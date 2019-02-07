Satso'dan 3. Osb'ye Ziyaret

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ ve yönetim kurulu üyeleri, Söğütlü'de bulunan 3. Organize Sanayi Bölgesi'ni (OSB) ziyaret etti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, 3. OSB Müteşebbis Heyet Yönetim Kurulu Başkan Vekili Muzaffer Güneş, müteşebbis heyet üyeleri Abdurrahman Çakar ve Semih Güngör, 3. OSB Sanayiciler Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mesut Bekler tarafından ağırlanan SATSO heyeti, mevcut durumla ilgili bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Altuğ, Sakarya'nın ekonomi alanında her geçen gün büyüyen ve güçlenen bir il olduğunu belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Yatırımlar için en gözde bölgelerden biriyiz. Yatırımların merkezi OSB'lerimizdir. Vizyon olarak var olanın üzerine artı katarak ilerlemekten yanayız. İlimiz ve bölgemiz adına iş dünyasının süreçlerini hızlandırarak, gelişmeye odaklanarak çalışmayı hedefliyoruz. OSB'lerde sektör birliği ekonomiye enerji katacaktır. 3. OSB'miz de ilimize sağladığı katma değerle büyümeye katkısı olan bölgelerimizden biridir. Başarılı üretimlerinin devamını diliyoruz."

Güneş de ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, 46 parselin üretimde olduğu 3. OSB'de 4 bin 750 kişinin istihdam edildiğini bildirdi.

Doluluk oranının yüzde 81 düzeyinde olduğunu ifade eden Güneş, idari sosyal tesis binası, cami, kreş, restoran ve banka binaları inşasının devam ettiğini kaydetti.

Kaynak: AA