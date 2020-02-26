SATSO'da insan kaynakları çalıştayı yapıldı

26.02.2020 10:34 | Son Güncelleme: 26.02.2020 10:52

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) ile İnsan Kaynakları Profesyonelleri Derneği (PİKDER) iş birliğinde "İnsan Kaynakları Çalıştayı" gerçekleştirildi.

SATSO Toplantı Salonu'nda düzenlenen çalıştaya, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş ve SATSO Genel Sekreteri Teyfik Öztürk, PİKDER Yönetim Kurulu Başkanı Emre Eğur ve Başkan Yardımcısı Duygu Yedekçi'nin yanı sıra öğretim görevlileri, üye firmaların insan kaynakları birimlerinden temsilciler katıldı.



Üç aşamada yapılan çalıştayda, şirket bazlı, masa bazlı ve toplu olarak çalışmalar gerçekleştirerek sorunlar hakkında çözüm önerileri geliştirildi.



Çalıştayın açılış konuşmasını gerçekleştiren SATSO Genel Sekreteri Teyfik Öztürk, nitelikli istihdamın önemine değindi.

Nitelikli personel sorununun çözümüne yönelik uygulamalı eğitimlerin gerekliliğini aktaran Öztürk, "Üyelerimizin en temel sorunlarından biri nitelikli eleman ihtiyacıdır. En temel çözüm ise eğitimdir. Çalıştayımızda bu sorunu ele alarak çözüm için doğru adımlar atılacağını umuyoruz." dedi.

"Gençlerimiz, üreten bir Türkiye inşa edecektir"

Sakarya İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş da gençlerin nitelik kazanmasında sorumluluk sahibi olduklarını belirtti.

Çalıştayda tespit edilen çözüm önerilerinin geliştirilmesini destekleyeceklerini aktaran Durmuş, "Meslek liselerinde verilecek nitelikli eğitimler, onların kalifiye eleman olarak yarınlarımızı üretmelerini sağlayacaktır. Gençlerimiz, üreten bir Türkiye inşa edecektir. Hatrı sayılır bir genç nüfusa sahibiz, yani elimizde bir cevher taşıyoruz. Firmaların iş alanları ile meslek liselerinin bölümlerini aynı paydada bir araya getirebilirsek bu soruna çözüm bulmuş olacağız. Sektörden talep gelmesi durumunda farklı alanların açılması konusunda çalışmalarımız da devam edecektir. Tüm gayretimiz daha güçlü bir Türkiye, daha aydınlık bir gelecek için." ifadelerini kullandı.

Çalıştayın moderatörlüğünü gerçekleştiren PİKDER Yönetim Kurulu Başkanı Emre Uğur da PİKDER'in faaliyetleri, amaçları, gelecek hedefleri ve gerçekleştirdiği çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Kaynak: AA