SATSO'da bölge gümrüklerinin verimli işleyişinin sağlanması tartışıldı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, ihracatçı firmaları artırmaya yönelik yoğun çaba sarf ettiklerini, hedefe ulaşma yolunda gümrüklerin etkin çalışmasının en büyük destekçileri olacağını belirtti.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Altuğ, Doğu Marmara Gümrük ve Dış Ticaret Bölge Müdürü Yaşar Yaman Ocak, Müdür Yardımcıları Hasan Hüseyin Dinsever, Lütfü Tayfur, Ticaret İl Müdürü Emre Atmaca ve Sakarya Gümrük Müdürü İbrahim Aksoy'u ağırladı.

Ziyarette, Sakarya'nın stratejik öneme sahip konumu, gelişen lojistik alt yapısı ve bölge gümrüklerinin daha verimli işleyişinin sağlanması konularında değerlendirme yapıldı.

Altuğ, Sakarya'nın tükettiğinden fazla üreten ve ürettiklerini dünyaya ihraç eden üretim şehri olduğuna değinerek, "Gerek karayolları, demiryolları ve gerekse limanımızla her kanaldan etkin bir şehiriz. Lojistik anlamda rekabette güçleniyoruz. SATSO olarak ihracatımızı ve ihracatçı firmalarımızı artırmaya yönelik yoğun çaba sarf ediyoruz. Hedeflerimize ulaşma yolunda gümrüklerimizin etkin çalışması, en büyük destekçimiz olacaktır." ifadesini kullandı.

Dış Ticaret Bölge Müdürü Ocak ise ülkenin artan ihracatıyla gümrüklerin önemi ve etkinliğinin arttığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sakarya hem üretimi hem de ihracatıyla çok dikkat çekiyor. Artan dış ticaret kapasitesiyle de gümrüğünün daha etkin olması gerekiyor. Bizler üreticimizin ve ihracatçımızın gümrükle sorunlarını ciddi şekilde önemseyerek çözüm bulmak adına sürekli çalışıyoruz. Sakarya gibi üreten bir şehrin de gümrükleme bakımından işlevsel olması gerektiğini biliyoruz. Bu şehre yeni gümrük müdürlüğü binasıyla çok daha iyi şekilde hizmet etmeyi hedefliyoruz."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek