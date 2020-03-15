SATSO'da 5. Meslek Komitesi toplantısı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten ve çoğunluğunu yiyecek, içecek ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin oluşturduğu 5. Meslek Komitesince kayıt dışı istihdam sorununa yönelik toplantı düzenledi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) bünyesinde çalışmalarını yürüten ve çoğunluğunu yiyecek, içecek ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren firma temsilcilerinin oluşturduğu 5. Meslek Komitesince kayıt dışı istihdam sorununa yönelik toplantı düzenledi.

SGK Sakarya İl Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi işbirliği ile SATSO hizmet binasında gerçekleştirilen toplantıda konuşan 5. Meslek Komitesi Başkanı Hasan Alptekin, komite çalışmaları bilgi vererek, kayıt dışı istihdam konusunda üyelerin de sorunları olduğunu aktardı.

Komite olarak iki yıldır görev yaptıklarını ifade eden Alptekin, "600'e yakın üyemiz mevcut. Bizler, toplantımızın konusu olan kayıt dışı istihdam gibi daha birçok konunun çözülmesinde kurumlarımız ile işbirliği içerisinde çok yol kat edeceğimize inanıyoruz." dedi.

Sakarya Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden Prof. Dr. Mustafa Çağlar Özdemir ise "Kayıt dışı istihdam sektörde çok önemli bir sorun. Öğrencilerimiz geçimini sağlarken bir yandan da iş hayatında ciddi tecrübe elde ediyorlar. Bu sayede de iletişim becerileri ve girişimcilik kapasiteleri artıyor. İşverenler de öğrencilere istihdam sağlamaktan memnun olsalar da kayıt dışı istihdam stresine girmek istemiyorlar. Bu doğrultuda, SATSO, SGK Sakarya İl Müdürlüğü ve Sakarya Üniversitesi işbirliğinde bir çözüm üretmeye gayret ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Toplantıda komite üyeleri, SGK denetmenleri ve üye firma temsilcileri görüşlerini sunarak, yapılması planlanan çalışmaların sağlayacağı avantajlar ve dezavantajlar adına değerlendirmelerde bulundu.

Toplantıya, Meslek Komitesinden Meclis Üyeleri Savaş Yılmazer, Muhammet Alican Sak, Gökhan Tiryaki ve Komite Üyesi Hasan Arıcanlı, Osman User, üniversite akademisyenleri, SGK denetmenleri ve komite üyesi firma temsilcileri katıldı.

Kaynak: AA