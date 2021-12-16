SATSO Başkanı Altuğ, yeni asgari ücreti olumlu karşıladı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, 4253 lira olarak belirlenen 2022 yılı asgari ücretin beklentileri karşıladığını belirtti.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, asgari ücretin hayırlı olmasını diledi, hükümete teşekkür etti.

İşverenden gelir ve damga vergisi muafiyetinin ayrıca memnuniyet verici olduğunu kaydeden Altuğ, şunları kaydetti:

"Hükümetimiz tarafından bir süredir çalışmaları devam eden ve bugün 4253 lira olarak belirlenen 2022 yılı asgari ücret hayırlı olsun. Beklentileri karşılayan bir rakam ile karşılaştık. Ancak iş dünyasının üretim gücünü ve çalışan kesimin alım gücünün korunması anlamında da tedbirlerin devam etmesi büyük önem taşıyor. Hiçbir işveren ve hükümet çalışan ücretlerinin enflasyon karşısında erimesini istemez. Bu konuda gerekli düzenlemelerin yapılacağına inanıyorum. İş dünyamızın geleceğe dair istikrarlı bir gelişme anlamında beklentisi bu yöndedir."

??2022 yılı asgari ücreti 4.250 TL oldu!



Sizce, yüzde 50'lik artış yeterli mi? — Haberler (@Haberler) December 16, 2021

AA / Uğur Subaşı - Son Dakika Haberleri

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