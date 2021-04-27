SATSO Başkanı Altuğ, tam kapanma sürecini değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, tam kapanma sürecinin ticari ve üretim anlamında da kapanmayı beraberinde getirdiği için iş dünyasını rahatlatacak güçlü bir koruma paketinin hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, tam kapanma sürecinin ticari ve üretim anlamında da kapanmayı beraberinde getirdiği için iş dünyasını rahatlatacak güçlü bir koruma paketinin hayata geçirilmesini beklediklerini belirtti.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, salgının kontrol altına alınması anlamında bu tür tam kapanma tedbirlerinin oldukça verimli olduğunu ancak aşılanma sürecinin de aynı şekilde hızlandırılması gerektiğini vurguladı.

Halihazırda devam eden kısmi kapanma sürecine yeni önlemler eklenerek geçilecek olan tam kapanmanın, ticari ve üretim anlamında da bir kapanmayı beraberinde getirdiğine dikkati çeken Altuğ, "Bir yılı aşkın süredir devam eden pandeminin önlenmesine yönelik alınan tedbirler, ticaret erbabını, esnafı, üreticiyi oldukça olumsuz etkiledi." ifadesini kullandı.

Altuğ, Türkiye'de salgından en fazla etkilenen kesimlerin başında esnafın geldiğini ancak bu zorlu süreçte Ticaret ve Sanayi Odası üyesi ve çoğunluğu KOBİ olan işletmelerin de büyük zarar gördüğünü anlatarak, "Yaşanan süreç hem bugün hem de ilerleyen dönemler açısından etkileri itibarıyla oldukça sıkıntılı ve hatta önüne geçilmez maddi kayıplara neden olabilme ihtimalini taşıyor. Salgın tedbirleri kapsamında iş yeri kapanan işletmeler için devletin kayıpları telafi edecek nitelikte bir çalışma yapacağına inanıyorum. Yıllardır verilen emeklerin salgın sürecine kurban edilmemesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Bu ve benzeri işletmelerin salgından sonra da varlıklarını sürdürebilmeleri için desteklerin artırılması, her sektöre özel bir paket hazırlanması talebinde bulunan Altuğ, şunları kaydetti:

"Özellikle kredi ertelemeleri, salgın tedbirlerinden etkilendiği için nakit akışı bozulan firmaların kredi anapara ve faiz ödemelerinin asgari 3 ay ertelenmesi ve ilave finansman desteği vade uzatımı, vergi borçlarının yapılandırması, faaliyeti durdurulan firmaların işletme giderlerinin ertelenmesi gibi konularda çalışmalar yapılması önem arz etmektedir. Hükümetimiz bu tür konularda her zaman iş dünyasının yanında oldu. Bu süreçte de mağduriyetin giderilmesi için gayret edeceklerinden şüphemiz yoktur."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Şimşek