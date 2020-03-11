SATSO Başkanı Altuğ: "Sakarya üreterek büyümeye devam edecek" Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Sakarya'nın ve ülkemizin sağlam bir geleceğe sahip olmasının ancak üretimle mümkün olacağını savunuyoruz.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, "Sakarya'nın ve ülkemizin sağlam bir geleceğe sahip olmasının ancak üretimle mümkün olacağını savunuyoruz." dedi.

Altuğ, yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş'la toplantıda bir araya geldi.

İŞKUR İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen toplantıda, iş dünyasının istihdam ihtiyacı ve sosyal güvenlik ile ilgili çözüm bekleyen konular üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.



Toplantıda konuşan Altuğ, SATSO olarak İŞKUR ve SGK'yı önemli bir paydaş olarak gördüklerini söyledi.

Sakarya'nın Marmara bölgesinde önemli bir yere sahip olduğunu aktaran Altuğ, "Şehrimizin geleceğini iyi planlamak, şehrimizin daha verimli ve yaşanabilir hale nasıl getirebiliriz diye çalışıyoruz. Sakarya'nın ve ülkemizin sağlam bir geleceğe sahip olmasının ancak üretimle mümkün olacağını savunuyoruz. Bu nedenle de verimli tarım arazilerine dokunmadan organize sanayi bölgelerimizi faaliyete geçirmeye çalışıyoruz. Şehrimiz üreterek büyümeye ve nüfusu artmaya devam edecek." ifadelerini kullandı.

Altuğ, gelişmelerle birlikte SATSO, İŞKUR ve SGK gibi paydaşların da bu büyümeye kanalize olması gerektiğini sözlerine ekledi.

"Ekonomimize hizmet etmeye devam edeceğiz"

İŞKUR Sakarya İl Müdürü Tekin Kaya da SATSO ile geliştirdikleri projelerin devam edeceğini belirtti.

Kaya, İŞKUR Sakarya İl Müdürlüğü olarak kurum performansı sıralamasında bölgede birinci, Türkiye'de dördüncü sırada yer aldıkları bilgisini paylaştı.

Her zaman aynı heyecan ve aynı gayretle şehre hizmet etme arzusunda olduklarını dile getiren Kaya, "Teşviklerimizi sunmaya, istihdama, üretime ve ekonomimize hizmet etmeye devam edeceğiz. Bu şehrin tüm kurum ve kuruluşları olarak güzel planlamalar yaparak hep birlikte Sakarya'yı çok daha iyi bir konuma getirmeyi umuyoruz. Şehrimize teşvik bakımında her yıl iyi bir kaynak ayrılıyor." şeklinde konuştu.

SGK Sakarya İl Müdürü Erhan Çavuş ise devletin verdiği teşviklerden vatandaşların, üreticilerin ve firmaların daha fazla yararlanması gerektiğini kaydetti.

Firmalara rehberlik ettiklerini aktaran Çavuş, "SATSO ile sürekli iş birliği ve iletişim halindeyiz. Yeni fikirler ortaya koyup vatandaşlarımıza ve ekonomi dünyamıza destek olmaya çalışıyoruz. SATSO"nun yanımızda olduğunu bilmek ve beraber bu şehre hizmet etmekten memnuniyet duyuyoruz." dedi.

Kaynak: AA