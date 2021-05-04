SATSO Başkanı Altuğ, nisan ayı ihracat verilerini değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türk ihracatçısının dünya üretimindeki küresel değişim dengelerini, fırsatları ve ihtiyaçları doğru analiz ederek üretim modellerini bu ihtiyaca göre biçimlendirmeye devam ettiğini bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Türk ihracatçısının dünya üretimindeki küresel değişim dengelerini, fırsatları ve ihtiyaçları doğru analiz ederek üretim modellerini bu ihtiyaca göre biçimlendirmeye devam ettiğini bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye'nin ihracatının nisanda yüzde 109 artışla 18,8 milyar dolar olarak açıklandığını hatırlattı.

Bu rakamla Türk ihracatçısının tüm zamanların en yüksek nisan ayı ihracat ve cumhuriyet tarihinin en yüksek ikinci ihracat rakamına ulaşma başarısı sergilediğine işaret eden Altuğ, "Türk ihracatçısı dünya üretimindeki küresel değişim dengelerini, fırsatları ve ihtiyaçları doğru analiz ederek üretim modellerini bu ihtiyaca göre biçimlendirmeye devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Altuğ, ihracatçı firmaların üretim bilinçlerini her geçen gün daha da geliştirerek dünyayla sıkı rekabet eder pozisyonundaki yerini yükseltmeye devam ettiğini aktararak, Türkiye'nin çalışkan, üreten, geliştiren bir ülke olduğunu da tüm dünyaya tescil ettiğini vurguladı.

Sakarya'nın hem üretim potansiyelini geliştirmeye hem de bunu ihracat rakamlarına yansıtmaya devam ettiğini belirten Altuğ, şu değerlendirmelerde bulundu:

"2020 yılı Nisan ayında Kovid-19 salgını tedbirleri nedeniyle tüm dünyada yaşanan sert düşüşten şehrimiz de etkilenmişti. 2021 yılı nisan ayı ihracat rakamlarımız da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 1170'lik artışla 460 milyon 612 bin dolar olarak gerçekleşti. Bu rakamlar ve yükseliş değerleri, Sakarya üreticisinin salgının etkilerine rağmen üretmeye devam ettiğini gösteriyor."

Kentin yılın ilk 4 aylık toplam ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40'lık artış gösterdiğini aktaran Altuğ, "2020 yılında gerçekleştirdiğimiz toplam ihracatın yüzde 40'lık kısmına 2021 yılının ilk 4 aylık döneminde ulaşma başarısını da göstermiş bulunuyoruz. Bir önceki aya göre kıyasladığımızda ise yüzde 4'lük bir düşüş de yaşanmıştır." ifadesini kullandı.

Altuğ, Sakarya'dan nisan ayında yaklaşık 30 sektöre ait ürünlerin 126 ülkeye ihraç edildiğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Ürettikçe gelişen, rekabet eden, katma değer sağlayan, istihdam sağlayan tüm üreticilerimize teşekkür ediyoruz. Türkiye bu motivasyonla üretimde, ürettiği ve geliştirdiği ürünlerle bir marka olacaktır. Bunun kazancı da tüm ülkemizin ve milletimizin, gelecek yıllardaki neslimizin olacaktır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz