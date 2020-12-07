SATSO Başkanı Altuğ kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması
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SATSO Başkanı Altuğ kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

07.12.2020 14:57 | Son Güncelleme: 07.12.2020 15:00
SATSO Başkanı Altuğ kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, salgının etkilerinin hayatın her alanında kendisini gösterdiğine işaret ederek bu süreçte Sakarya iş dünyasının üretmeye devam ettiğini bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, salgının etkilerinin hayatın her alanında kendisini gösterdiğine işaret ederek bu süreçte Sakarya iş dünyasının üretmeye devam ettiğini bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, kasım ayı ihracat rakamlarını değerlendirerek, Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından açıklanan verilere göre Sakarya'nın kasım ayında 453 milyon 151 bin dolarlık ihracatla 7. sıradaki yerini koruduğunu aktardı.

Sakarya'nın salgın dolayısıyla küresel pazarlardaki daralmaya rağmen ihracatta 4 milyar dolarlık bir hacmi yakaladığını belirten Altuğ, "Son günlerde tekrar zirve noktasına ulaşan salgın, etkilerini sağlıkta da ekonomide de ciddi şekilde göstermeye devam ediyor. Bu süreçte Sakarya iş dünyası üretmeye devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Haziranda başlayan normalleşme sürecinin ardından üretimde ve dış ticaret hacminde yakalanan hızlı yükseliş trendinin kendilerini motive ettiğine değinen Altuğ, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz ekim ayına oranla yaklaşık yüzde 9'luk bir düşüş olsa da salgının etkilerinin her geçen gün daha da kendini gösterdiği bir süreçte bu tablo iş dünyamızın motivasyonunu bozmadığını gösteriyor."

"Ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz"

Kasım ayı ihracatında kentin en büyük ihracat kalemi olan otomotivin başı çekmeye devam ettiğinin altını çizen Altuğ, Sakarya'nın ihracat kalemlerinden demir ve demir dışı metal, iklimlendirme sanayi, kimyevi maddeler, elektrik-elektronik ürünlerinin de ihracatın ilk 5 kalemini oluşturduğunu bildirdi.

İkinci salgın dalgasının derinden hissedildiği bu süreçte Sakaryalı ihracatçının geçen yılın kasım ayıyla aynı seviyede ihracat gerçekleştirdiği bilgisini veren Altuğ, "Salgına karşı geliştirilen aşı çalışmaları, alınacak tedbirlerle üretiminin devamlılığının sağlanması ve ayrıca yeni açıklanan Ekonomi Programı ile yükseliş trendine gireceğimizi öngörüyorum. Gelecekten ümidimizi kesmeden ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

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