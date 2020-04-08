SATSO Başkanı Altuğ: "Herkes elini taşın altına koymalıdır" Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iş dünyasının ihtiyacı olan finansman destekleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, coronavirüs (Covid-19) salgını nedeniyle iş dünyasının ihtiyacı olan finansman destekleriyle ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Altuğ, yazılı açıklamasında, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu'nun bankalara yaptığı çağrının dikkate alınması gerektiğine vurgu yaptı.

İş dünyasının salgın sürecinden en az hasarla çıkması için her kesimin elini taşın altına koyması gerektiğini aktaran Altuğ, bu zorlu süreçte özellikle finansman desteğinin en önemli unsur olduğunu bildirdi.

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'nun çağrısını desteklediklerini belirten Altuğ, "Alınan tüm tedbirlere karşı verilen tüm destekler iş dünyasını ayakta tutacak. Bu süreçte bankalarımız yeterli desteği vermez ise kendileri de bu sürecin ardından zor duruma düşeceklerdir. Tüm bankalarımızı faaliyetleri sıkıntıya düşen firmalarımıza destek olmaya çağırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Akgün Altuğ açıklamasında şunları kaydetti:

"Cumhurbaşkanlığımız önderliğinde Ekonomi Bakanlığımızın çalışmaları ve TOBB'un destekleri ile oluşturulan 'Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi' kapsamında iş dünyamızın ayakta kalmasını sağlayacak özellikle vergi ertelemeleri, düşük maliyetli krediler ve kısa çalışma ödeneği gibi önemli birçok destek mevcut. KGF'nin kefalet kapasitesi tedbirler kapsamında 250 milyar lira artırıldı ancak yaşanan gelişmeler, çalışılan yeni tedbirlere rağmen bankalarımızın desteğe ihtiyaç duyan iş dünyasını geri çevirdiği, finansman desteği verme konusunda seçici davrandığı yönünde eleştiriler mevcuttur. Özellikle orta ölçekli firmalarımız ve ticaret erbabımız krediye erişim konusunda zorluklar yaşamaktadır."

Reel sektörün bu zor süreçte faaliyetlerine devam edebilmesi, istihdam sağlayabilmesi için desteklerden faydalanmasının sağlanmasının ciddi önem arz ettiğine vurgu yapan Altuğ, "Ülkenin gelişmesine hizmet eden reel sektörü ayakta tutmak için hep birlikte gayret etmeliyiz. Salgın sürecinin ardından iş dünyasının ayakta kalamayacak durumda olması demek, ülke olarak çok daha sıkıntılı günler göreceğiz demektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA