SATSO Başkanı Altuğ "hayır lokması" dağıttı
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SATSO Başkanı Altuğ "hayır lokması" dağıttı

SATSO Başkanı Altuğ 'hayır lokması' dağıttı
Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı - Haberler | Güncel

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Kızılay aracılığıyla hayır lokması dağıttı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Kızılay aracılığıyla hayır lokması dağıttı.

Altuğ, Kızılayın başlattığı "Bir Lokma İyilik" kampanyası kapsamında, Adapazarı ilçesindeki Orhan Cami'sinde cuma namazı çıkışı Kızılay tarafından konuşlandırılan mobil aşevinde hazırlanan lokmaları vatandaşlara ikram etti.

Akgün Altuğ, burada yaptığı konuşmada, "Kızılay başkanımızın aracılığıyla bir hayır yapma niyetinde bulunduk. Bundan sonra inşallah her cuma sonrası Sakaryalı iş adamları uygun gördüğü yerde Kızılay aracılığıyla böyle bir hayır yapar, vatandaşlarımızın da ağzı tatlanır. Yapandan, getirenden, akıl edenden Allah razı olsun. Allah kabul etsin." diye konuştu.

Kızılay Sakarya Şube Başkanı Zahit Tiryaki de "Başkanım sağ olsun lokmayı bağışladı. İlk lokmayı da kendi dağıtmak istediğini belirtti. Yapmış olduğu bağışları sebebiyle çok teşekkür ediyorum. İnşallah her hafta her cuma günü uygun görülen bir camimizin önünde hayrımızı devam ettirmek istiyoruz." ifadesini kullandı.

SATSO Başkanı Altuğ 'hayır lokması' dağıttı
SATSO Başkanı Altuğ 'hayır lokması' dağıttı
SATSO Başkanı Altuğ 'hayır lokması' dağıttı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Subaşı

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