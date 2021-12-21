SATSO Başkanı Altuğ, "finansal alternatifler ve ekonomik tedbirleri" değerlendirdi Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı tedbirlerin iş dünyasında güven tesis edeceğini ve yatırımların artacağını belirtti.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın dün Kabine Toplantısı'nın ardından kamuoyuna duyurduğu finansal alternatifler ve ekonomik tedbirlerde özellikle iş dünyasına yönelik ihracatta kur farkı desteği, stopaj, kurumlar, katma değer vergilerindeki düzenlemeler, kamu bankalarından özel sektöre kredi desteği ve kredi garanti fonu kredileri ile proje bankacılığı konusunda önemli gelişmelere yer verildiğini anımsattı.

Son zamanlarda kurlardaki dalgalanma nedeniyle iş dünyasının ciddi güven problemi ve endişe yaşadığına işaret eden Altuğ, "Yapılan açıklamalar piyasalardaki etkisini kısa sürede pozitif olarak göstermiştir. Kur oranlarındaki değişimlerin, üretime, istihdama, yatırıma engel olmayacak biçimde yeniden şekillenmesi amaçlanmıştır. Yaşanan sürecin devamı, yatırım konusunda yeni bir dönemin haber cisi olacaktır." ifadelerini kullandı.

Altuğ, kararların uygulanmasıyla iş dünyasında güven tesis edileceğini ve yatırımların bu doğrultuda şekillenerek artacağını belirterek, "Gelişmeler sadece para politikasıyla sınırlı kalmayarak iş dünyasına ihracat, finansmana ulaşma, istihdam oluşturma ve üretme, yatırım anlamında destekleri de kapsamaktadır. İlerleyen zamanlarda da iş dünyasının beklentileri yönünde atılacak adımların devam etmesiyle ülke ekonomisi büyümeye devam edecektir." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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