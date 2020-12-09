SATSO Başkanı Altuğ'dan immün plazma bağışı çağrısı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

SATSO Başkanı Altuğ'dan immün plazma bağışı çağrısı

09.12.2020 17:21 | Son Güncelleme: 09.12.2020 17:24
SATSO Başkanı Altuğ'dan immün plazma bağışı çağrısı

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinde immün plazma bağışının önemine dikkat çekerek tüm Sakaryalıları immün plazma bağışına davet etti.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedavisi sürecinde immün plazma bağışının önemine dikkat çekerek tüm Sakaryalıları immün plazma bağışına davet etti.

Altuğ, yaptığı açıklamada, tüm dünyanın olağanüstü bir süreçten geçtiğini ve sağlık için büyük bir seferberliğe ihtiyaç duyulduğunu belirtti.

Kovid-19'a karşı savaşını kazanan üyelerin plazma bağışlarıyla tedavi bekleyen hastalara umut olmasının büyük önem arz ettiğine dikkati çeken Altuğ, açıklamasında şu ifadelere yer verdi.

"İyileşenleri tekrardan hasta etme ihtimali olan bir salgınla karşı karşıyayız. Verilen her plazma bizim bağışıklığımızı daha da güçlendiriyor. İnsanlık olarak bugün birbirimiz için elimizden geleni yapmak ve yaşatmak için tüm imkanlarımızla yardıma koşmak zorundayız. Vaka sayılarının her geçen gün arttığı bugünlerde mücadeleden zaferle ayrılmış ve bağış yapacak durumda olan herkes plazma bağışçısı olabilir. Salgında en önemli gücümüz tedbir ve dayanışmadır. Kızılay'a başvurarak plazma bağışınızla sürece destek olmalıyız. Unutmayalım ki bu kötü günleri atlattığımızda akıllarımızda ortak mücadelemiz ve dayanışmamız kalacak. Dolayısıyla bizim kan bekleyen herkese insani olarak yapmamız gereken ne ise yapmalıyız. Plazma bağışında bulunabilecek kişiler en büyük iyiliği yapmış, hayat kurtarmış olacaklar. Ben Sakaryalıların bu bağışa daha duyarlı olacaklarına inanıyor, desteklerini bekliyorum."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Faruk Cebeci

İlgili Haberler

GAZİANTEP - 'Taziye evi', immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi
GAZİANTEP - "Taziye evi", immün plazma bağışı çalışmalarına tahsis edildi
Çameli Belediye Başkanı Arslan'dan ikametgah çağrısı
Çameli Belediye Başkanı Arslan'dan ikametgah çağrısı
Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'dan 'evde kal' çağrısı
Koçarlı Belediye Başkanı Kaplan'dan 'evde kal' çağrısı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Donald Trump Mehmet Ersoy Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cemal Hünal Hakan Taşıyan Haluk Bilginer İbrahim Tatlıses
Spor Okan Buruk Ersun Yanal Pierre Webo Burak Yılmaz Josef De Souza
Tüm Haberler Psg Hakem Aralık Irkçılık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: SATSO Başkanı Altuğ'dan immün plazma bağışı çağrısı - Sakarya
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 9.12.2020 17:45:15. #1.14#
title