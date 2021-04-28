SATSO Başkanı Altuğ'da ham madde sıkıntısı açıklaması Açıklaması

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, iş dünyasında ham madde temininde yaşanan sıkıntıların hem üretimi etkilediğini hem de halka negatif yönde yansıdığını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, iş dünyasında ham madde temininde yaşanan sıkıntıların hem üretimi etkilediğini hem de halka negatif yönde yansıdığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, iç piyasada yaşanan ve bazı ürünlerin üretiminin sekteye uğramasına neden olan ham madde sıkıntısına yönelik değerlendirmede bulundu.

İç pazardaki ham madde temininde yaşanan sıkıntıların katma değerli ürünlerin üretilmesi sürecine negatif yönde etki ettiğini belirten Başkan Altuğ, sorunun Kovid-19 sürecinin başından günümüze kadar süreçte dünya ülkelerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde içe kapanma tutumu, dövizdeki değişiklikler ve tüketim alışkanlıklarının değişmesinden kaynaklanabileceğine dikkati çekti.

Altuğ, sektörde faaliyet gösteren üyelerden gelen geri dönüşlerde sunta, mdf, kauçuk tozu, elektrik-elektromekanik, demir-çelik, otomotiv ve tarım gibi sektörlerde yaşanan hammadde sorunu beraberinde birçok sektörü de olumsuz etkilediğini belirtti.

Üyelerin haklı olarak ham maddelerin katma değerli ürünlere dönüşüp ihraç etmenin veya yurt içine satmanın ekonomik olarak önemli olduğunu savunduğunu aktaran Altuğ, "Yurt içi piyasada yaşanan bu sıkıntı maalesef halkımıza negatif yönde yansıyor, ürünler sürekli zamlanıyor. Ham madde üretiminde kendimizi geliştirerek üretim yapmak için elimizde olmayan kaynaklar haricinde ithalatı azaltmış bir konuma gelmeliyiz. Ham madde konusunda yaşanan bu sorunun üretim dinamiklerimize negatif etki etmemesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz