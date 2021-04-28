SATSO Başkanı Altuğ'da ham madde sıkıntısı açıklaması Açıklaması
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

SATSO Başkanı Altuğ'da ham madde sıkıntısı açıklaması Açıklaması

SATSO Başkanı Altuğ'da ham madde sıkıntısı açıklaması Açıklaması
Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz - Haberler | Güncel

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, iş dünyasında ham madde temininde yaşanan sıkıntıların hem üretimi etkilediğini hem de halka negatif yönde yansıdığını bildirdi.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, iş dünyasında ham madde temininde yaşanan sıkıntıların hem üretimi etkilediğini hem de halka negatif yönde yansıdığını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, iç piyasada yaşanan ve bazı ürünlerin üretiminin sekteye uğramasına neden olan ham madde sıkıntısına yönelik değerlendirmede bulundu.

İç pazardaki ham madde temininde yaşanan sıkıntıların katma değerli ürünlerin üretilmesi sürecine negatif yönde etki ettiğini belirten Başkan Altuğ, sorunun Kovid-19 sürecinin başından günümüze kadar süreçte dünya ülkelerinin ithalat ve ihracat işlemlerinde içe kapanma tutumu, dövizdeki değişiklikler ve tüketim alışkanlıklarının değişmesinden kaynaklanabileceğine dikkati çekti.

Altuğ, sektörde faaliyet gösteren üyelerden gelen geri dönüşlerde sunta, mdf, kauçuk tozu, elektrik-elektromekanik, demir-çelik, otomotiv ve tarım gibi sektörlerde yaşanan hammadde sorunu beraberinde birçok sektörü de olumsuz etkilediğini belirtti.

Üyelerin haklı olarak ham maddelerin katma değerli ürünlere dönüşüp ihraç etmenin veya yurt içine satmanın ekonomik olarak önemli olduğunu savunduğunu aktaran Altuğ, "Yurt içi piyasada yaşanan bu sıkıntı maalesef halkımıza negatif yönde yansıyor, ürünler sürekli zamlanıyor. Ham madde üretiminde kendimizi geliştirerek üretim yapmak için elimizde olmayan kaynaklar haricinde ithalatı azaltmış bir konuma gelmeliyiz. Ham madde konusunda yaşanan bu sorunun üretim dinamiklerimize negatif etki etmemesi adına çalışmalarımızı sürdüreceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Emre Ayvaz

CHP'li Sındır, dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı için Meclis'e önerge sundu
CHP'li Sındır, dökme zeytinyağına getirilen ihracat yasağı için Meclis'e önerge sundu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Mustafa Şentop Süleyman Soylu Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Merve Dizdar Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
Spor Ömer Ali Rıza Kayaalp Ünal Karaman Mete Kalkavan Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Mayıs İzmir
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: SATSO Başkanı Altuğ'da ham madde sıkıntısı açıklaması Açıklaması - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 28.4.2021 16:00:14. #1.14#

title