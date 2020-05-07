SATSO Başkanı Altuğ: "Çarklarımızın eskisi gibi dönmesini sağlamak için direnmeliyiz"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, sosyal medyada yapılan canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, sosyal medyada yapılan canlı yayında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Sakarya Genç Girişimciler ve İş Adamları Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bekdemir'in de yer aldığı yayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının sağlık, ekonomik ve sosyal yönden etkileri ile salgın sonrası yeni dünya düzeni hakkında görüşler paylaşılarak, takipçilerden gelen sorular cevaplandırıldı.

- "Ülkemiz süreç sonrası yatırımlar için avantajlı konumda"

Canlı yayında konuşan SATSO Başkanı Altuğ, Türkiye'nin sürecin getirdiği ekonomik sorunu kendi lehine çevirmesinin gerektiğini belirterek, "Pandemi süreci dünyamızı sağlık, psikolojik ve ekonomik olarak bir buhrana soktu. Ülkemizde de durum aynı vaziyette ve sürecin sonunda çarklarımızın eskisi gibi dönmesini sağlamak için direnmeliyiz. Bu senaryoda en avantajlı olarak gözüken ülkelerin başında üretim kalitesi, sağlam ve genç iş gücü ile jeopolitik konumu neticesinde Türkiye gelmektedir." ifadelerini kullandı.

Altuğ, Sakarya'nın da üretim ve ihracattaki gücünü kaybetmeden süreç sonrasına hazır bir konumda olması gerektiğini belirterek, salgın sonrasında özellikle tarım sektörü ve tarıma dayalı endüstrinin hızla gelişeceğinin öngörüldüğünü aktardı.

SAKARYAGİAD Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Bekdemir ise, yatırımların Türkiye'ye kayacağını ve Sakarya'nın da bu süreçte adının çok geçeceğini söyledi.

Kaynak: AA