SATSO Başkanı Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde basın mensuplarıyla buluştu

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Akgün Altuğ, bu sene ihracat hedeflerinin 6 milyar doların üstünde olduğunu, hem yurt içinden hem yurt dışından birçok yatırımcının ihracat rakamlarına katkı sağlayacağını söyledi.

Serdivan ilçesinde düzenlenen kahvaltı programında basın mensuplarıyla bir araya gelen Altuğ, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Gazetecilerin, kentin ihracatına ilişkin sorusunu yanıtlayan Altuğ, ihracatta her zaman ilk 5'e girme hedefleri doğrultusunda ilerlediklerini belirterek, "2023'te 1000 ihracatçı, 10 milyar dolar hedefimiz vardı. Pandemi nedeniyle 2 senedir kentin ihracatında geriye gidiş var ama bazı sektörlerde ihracatla ilgili çalışmalar olduğunu biliyoruz." diye konuştu.

Altuğ, zorluklara rağmen ihracatçı sayılarını 250'den 650'lere çıkardıklarını anlatarak, "İhracatımızı da 5 küsur milyar dolarla kapattık. Bu seneki hedefimiz de 6 milyar doların üstünde olması. Bu yıl itibarıyla hem yurt içinden hem yurt dışından birçok yatırımcının ihracat rakamlarımıza da katkısı olacak. Devam eden yatırımlar var. SATSO olarak da ihracatı arttırmaya yönelik çok ciddi eğitim çalışmalarımız var. Hedefimizden sapmadık devam ediyoruz." ifadesini kullandı.

SATSO olarak salgın döneminde üyelerinin sorunlarına anında çözümler ürettiklerinin dile getiren Altuğ, yerel yönetimlerle kentteki sanayi bölgelerinin gelişimi için çalıştıklarını sözlerine ekledi.

Basın mensuplarına hediye takdimi ve hatıra fotoğrafı çekimiyle sona eren programa, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Birliği Başkanvekili Müjdat Çetin, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezai Matur da katıldı.

AA / Ömer Faruk Şimşek - Son Dakika Haberleri

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