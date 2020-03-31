SATSO Başkanı Akgün Altuğ: "Tarım ve ihracatımız sekteye uğramayacak"
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SATSO Başkanı Akgün Altuğ: "Tarım ve ihracatımız sekteye uğramayacak"

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üyelerden gelen taleplerin yerine getirilmesi amacıyla aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

31.03.2020 15:38 | Son Güncelleme: 31.03.2020 15:38
SATSO Başkanı Akgün Altuğ:

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı üyelerden gelen taleplerin yerine getirilmesi amacıyla aralıksız çalıştıklarını bildirdi.

Altuğ, yaptığı yazılı açıklamada, ekonominin temelini oluşturan sanayicilerin bu zorlu süreçte taleplerinin yerine getirilmesi konusunda sorumluluklarının bilincinde olduklarını belirtti.

Ülkenin kalkınmasında ve gelecek hedeflerine ulaşmasında en büyük desteği verecek olan iş dünyasının bu süreçte ayakta kalmasının ve faaliyetlerine sorunsuz devam edebilmesinin önemli olduğunu vurgulayan Altuğ, "Ülkemizde yüzlerce hatta binlerce sektörün temsilcisi var ve bu sektörlerin hepsi ayrı ayrı kalkınmamızda önemli role sahiplerdir. Her platformda savunduğumuz gibi iş dünyasının sesi olduk ve olmaya da devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Bu süreçte hayata geçirilen "Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi"nin de üyelerin talepleriyle şekillenmeye devam ettiğini aktaran Altuğ, bu zorlu sürecin atlatılmasında üyelerin tüm taleplerini günün her saatinde almaya devam ettiklerini ve bunların sonuçlanması için çalışmalarını sürdürdüklerinin altını çizdi.

Vergi ertelemeleri ve kredi uygulamalarının iş dünyasına nefes aldıracağına işaret eden Altuğ, şunları kaydetti:

"Mart ayı KDV ve BA/BS beyannameleri ve ödemelerinin 1 ay ertelenecek.

Mart, nisan, mayıs aylarına ilişkin 6 aylık vergi ertelemeleri tüm şahıs işletmelerini ve bazı ilave sektörleri (mobilya, madencilik, inşaat, endüstriyel mutfak, araç kiralama, matbaacılık, sağlık hizmetleri) de kapsayacak şekilde genişletildi.

Tarım Kredi Kooperatiflerine nisan ve mayısta ödenmesi gereken krediler, faizsiz olarak 2 ay süreyle ertelenecek.

İşletmelerin çeklerini ödeyebilmeleri için, tüm sektörlerde Kredi Garanti Fonu destekli 3 ay anapara ve faiz ödemesiz 'Çek Ödeme Destek Kredisi' 30 Mart 2020'de uygulamaya alınacak.

Banka şubelerinin kredi uygulamalarından kaynaklı sorunların iletilmesi için BDDK nezdinde şikayet hattı oluşturulacak.

Kredi Garanti Fonu'nun kefalet kapasitesi 500 milyar liraya çıkarıldı, ayrıca 31 Aralık 2020 tarihine kadar kullandırılacak kredilerde, 'vergi borcu yoktur' ve 'SGK prim borcu yoktur' belgeleri aranmayacak."

"Tarım ve ihracatımız sekteye uğramayacak"

Mevsimlik ürünlerin hasat zamanının yaklaştığına dikkati çeken Altuğ, "Hasat döneminin başlamasında mevsimlik tarım işçilerinin de virüse karşı güvende olmaları bizler için önem arz etmektedir. Aynı zamanda da ihracatımızın sekteye uğramaması için de taleplerimiz sonuçlanmaya devam etmektedir. Bu neticede mevsimlik tarım işçilerinin salgın hastalığa karşı barınma ve çalışma koşullarının sürekli olarak kontrol edilmesi, tarım arazilerine ulaşım koşullarının iyileştirilmesi ve tarım ürünlerinin pazara ulaşımını kolaylaştıracak tedbirlerin alınmasına yönelik düzenleme yapıldı." değerlendirmesinde bulundu.

Limanlardaki ardiye ücretleri indirildiği bilgisini paylaşan Altuğ, tüm iş dünyasının salgın sürecinden etkilenmemesini sağlamak için hedeflerine yine üyeler sayesinde varabileceklerini belirtti.

Altuğ, üyelerin her türlü taleplerini SATSO'nun web sitesi "www.satso.org.tr" üzerinden, öneri ve şikayetler bölümünden iletmelerini istedi.

Kaynak: AA

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