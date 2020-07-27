SATSO "Alışverişini Sakarya'dan Yap" kampanyası başlattı Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, vatandaşların bayram alışverişi için Sakaryalı esnafı tercih etmeleri çağrısında bulundu.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Akgün Altuğ, vatandaşların bayram alışverişi için Sakaryalı esnafı tercih etmeleri çağrısında bulundu.

SATSO Meclis Başkanı Talip Kuriş ve oda üyeleriyle Kent Meydanı, Dar Sokak, Çark Caddesi ve tarihi Uzun Çarşı esnafını gezen Altuğ, iş yeri sahipleriyle sohbet etti.

Ziyaret ettiği dükkanlardan alışveriş yapan Altuğ, gazetecilere yaptığı açıklamada, SATSO olarak "Alışverişini Sakarya'dan Yap" kampanyası başlattıklarını söyledi.

Pandemi sürecinin birçok sektöre sıkıntı verdiğini aktaran Altuğ, şehirde üretiminin durmadığına işaret etti.

Bu anlamda esnafa ziyaret gerçekleştirdiklerini ifade eden Altuğ, "Halkımızı bilinçlendiriyoruz. Bayram üzeri alışverişlerini Sakarya esnafımızdan yapsınlar istiyoruz. Pandemi sürecinde ticaret e-ticarete kaymıştı. Artık insanımız sokağa çıkabiliyor. Bu e-ticaretten vazgeçip esnafımızdan alışverişlerini yapmalarını istiyoruz." dedi.

Altuğ, SATSO üyeleriyle birlikte dükkanlardan yaptıkları alışverişlerle Arifiye ilçesindeki yetimhanede kalan çocukların ihtiyacının karşılanacağını sözlerine ekledi.

Ziyaretlerde vatandaşlara çevre dostu alışveriş çantası hediye edildi.

Kaynak: AA