SATSO 7. Meslek Komitesi'nden okullara sıhhi tesisat onarım desteği Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 7. Meslek Komitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okulların sıhhi, kalorifer ve doğalgaz tesisat arızalarının bedelsiz yapılabilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

Sakarya Ticaret ve Sanayi Odası (SATSO) 7. Meslek Komitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü arasında okulların sıhhi, kalorifer ve doğalgaz tesisat arızalarının bedelsiz yapılabilmesi için iş birliği protokolü imzalandı.

SATSO'dan yapılan açıklamaya göre, Sakarya İl Milli Eğitim Müdürlüğü binasında gerçekleştirilen protokol törenine, İl Milli Eğitim Müdürü Fazilet Durmuş, SATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Doğan Çatalbaş, 7. Meslek Komitesi Başkanı Emre Şahin, İl Milli Eğitim Müdürlüğü İnşaat ve Emlak Hizmetleri Şube Müdürü Fatih Arduç, komite ve yedek üyeleri katıldı.

Söz konusu protokol ile komite üyelerince Adapazarı, Serdivan, Erenler ve Arifiye ilçelerindeki okulların sıhhi, kalorifer ve doğalgaz tesisat arızaları bedelsiz yapılacak.

Törende konuşan SATSO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Çatalbaş, yeni eğitim ve öğretim yılının başlamasına kadar okullardaki eksiklikleri giderip öğrencilerin daha iyi şartlarda eğitim görmesi için çalışacak olmaktan mutluluk duyduklarını belirtti.

Eğitim ve öğretim kurumlarının fiziki yeterliliğine katkı sunacak olmanın memnuniyet verici olduğunu aktaran Çatalbaş, "Okullarımızdaki eksikliklerin giderilmesi adına komite olarak elimizi taşın altına koymaktan onur duyuyoruz. Öğrenci kardeşlerimize staj, eğitim ve sosyal faaliyetler gibi birçok konuda destek olmaya özen gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.

SATSO 7. Meslek Komitesi Başkanı Şahin de bu protokol ile devlete, okullara ve en önemlisi de eğitim gören öğrencilere destek olmayı amaçladıklarını kaydetti.

İl Milli Eğitim Müdürü Durmuş ise verdiği desteklerden ötürü SATSO 7. Meslek Komitesine teşekkür etti.

Son bir yıl içerisinde 11 okul inşaatını tamamladıklarını, salgın sürecinde de eğitim faaliyetlerini aksatmamaya özen gösterdiklerini vurgulayan Durmuş, "Aynı zamanda binalarımızın güçlendirme çalışmalarına gerekli izinleri alarak aralıksız devam ettik. Yaklaşık 212 bin öğrencinin iyi şartlarda eğitim görmesi için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA