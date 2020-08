Satrançta Türkiye ve Azerbaycan, dostluk maçında buluştu Dostluk turnuvasının açılışını Türkiye ve Azerbaycan'ın spor bakanları yaptı - Türkiye ve Azerbaycan'ın ünlü ve başarılı satranç sporcuları, FIDE Online Satranç Olimpiyatı öncesinde dostluk maçında buluştu.

- Türkiye ve Azerbaycan'ın ünlü ve başarılı satranç sporcuları, FIDE Online Satranç Olimpiyatı öncesinde dostluk maçında buluştu. Türkiye Satranç Federasyonu'nun (TSF) Azerbaycan Satranç Federasyonu ile ortaklaşa düzenlediği turnuva, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu ve Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov'un açılış konuşmalarıyla başladı.

"KADİM DOSTLUK SATRANÇ TURNUVASINA TAŞINDI"

"Türkiye ve Azerbaycan arasındaki kadim dostluk satranç turnuvası ile masaya taşınıyor" diyen Bakan Kasapoğlu konuşmasında, "Bu vesile ile ilelebet payidar olacak dostluğumuzun yarınlara çok daha güçlü ve pekişmiş bir şekilde yürümesinden duyduğumuz memnuniyeti ve sporun bu anlamdaki gücüne inandığımızı özellikle ifade etmek istiyorum. İnanıyorum ki, yarınlar karındaşların el birliği ve iş birliğiyle, omuz omuza yürümesi ile çok daha parlak ve güçlü olacak. Bu vesile ile kardeş Azerbaycan halkını ve değerli sporcuları gönülden selamlıyor başarılar diliyorum" ifadelerini kullandı."SATRANÇ SPORUNDA ENGEL YOK"Azerbaycan Spor Bakanı Azad Rahimov ise konuşmasında Azerbaycan ve Türkiye'nin iki ayrı devlete sahip olsalar da, tek bir millet olduklarını hatırlatarak şu mesajları verdi: "Hürmetli dost ve kardeş Türkiye'nin değerli satranç sporcuları; sizleri selamlıyorum. Pandemi nedeniyle biz de büyük tedbirler alıyoruz fakat satranç sporunu yapmaya hiçbir şey engel değildir. Bildiğiniz gibi bugünleri online şekilde geçiriyoruz. Online olarak düzenlediğimiz bu yarışmalara siz değerli satranç severler de eşlik ediyor. Atatürk'ün sözleriyle 'Azerbaycan'ın kederi Türkiye'nin kederidir. Azerbaycan'ın sevinci Türkiye'nin sevincidir.' Size can sağlığı diliyorum.""BU MAÇTA KAZANAN KAYBEDEN OLMAYACAK"Turnuvaya katılan Azerbaycanlı ve Türk sporculara başarılar dileyen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay da "Kazanan ve kaybedenin olmayacağı bu özel maçta, tüm sporcuların centilmence bir mücadele sergileyeceklerinden şüphem yok. Turnuvamızın açılış konuşmalarını yapan değerli Bakanımız Kasapoğlu'na ve değerli Azerbaycan Spor Bakanı Rahimov'a katılımlarından dolayı çok teşekkür ederim. Pandemi süreci sona erdiğinde Azerbaycanlı kardeşlerimizle kucaklaşmayı diliyor, her iki ülke sporcularını FIDE Online Satranç Olimpiyatına hazırlayacak bu dostluk maçında tüm sporculara yürekten başarılar temenni ediyorum" diye konuştu.GÜÇLÜ SPORCULARIN MÜCADELESİİki ülke arasında gerçekleşen dostluk maçına, Türk Milli Takımı, GM Dragan Solak, GM Cemil Can Ali Marandi, IM Cem Kaan Gökerkan, GM Emre Can, IM Deniz Özen, IM Ekaterina Atalık, WIM Sıla Çağlar ve WFM Ece Özbay ile çıktı.Azerbaycan takımında ise dünya sıralamasında 9'uncu olan GM Teimour Radjabov ve 11'nci olan GM Shakhriyar Mamedyarov'un yanı sıra, IM Gunay Mammadzada, IM Gulnar Mammadova, GM Vugar Asadli, WGM Khanim Balajayeva, GM Rauf Mamedov, GM Gadir Guseinov, WGM Turkan Mamedjarova, WGM Ulviyya Fataliyeva, IM Aydin Suleymanli ve WFM Govhar Beydullayeva mücadele ediyor.

FIDE Online Satranç Olimpiyatı'na da hazırlık niteliğinde olan turnuva, 10 Ağustos tarihine kadar sürecek.

Kaynak: DHA