İzmir'e şampiyonluk getirdiler
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İzmir'e şampiyonluk getirdiler

İzmir'e şampiyonluk getirdiler
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Toplum

Yaşar Üniversitesi Satranç Takımı, çevrim içi olarak düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Çevrimiçi Satranç Turnuvasına damga vurdu.

Yaşar Üniversitesi Satranç Takımı, çevrim içi olarak düzenlenen Türkiye Üniversitelerarası Çevrimiçi Satranç Turnuvasına damga vurdu. 22 üniversiteden 102 sporcunun katıldığı erkekler kategorisinde, aynı zamanda milli takım sporcusu da olan Yaşar Üniversiteli satranççılar; Cem Kaan Gökerkan, Umut Erdem Gündüz ve Emre Dedebaş ilk üç sırayı almayı başarırken, takım olarak da şampiyonluğu elde etti.

Covid-19 salgını başlangıcından bu yana üniversiteler arasında düzenlenen ilk spor etkinliği olan Türkiye Üniversitelerarası Çevrimiçi Satranç Turnuvası, Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu ve Türkiye Satranç Federasyonu iş birliğinde gerçekleştirildi. "chess.com" sitesinde canlı olarak yayınlanan ve 11 tur üzerinden gerçekleşen turnuvanın erkekler kategorisine 22 üniversiteden 102 sporcu katıldı. Yönetim Bilişim Sistemleri Bölümü öğrencisi Cem Kaan Gökerkan, Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü öğrencisi Umut Erdem Gündüz, Mütercim Tercümanlık Bölümü Emre Emin Dedebaş, Endüstri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Ozan Berkay Gök ve Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü öğrencisi Göktuğ Öztop'tan oluşan Yaşar Üniversitesi Satranç Takımı da turnuvada mücadele etti.

Rektör Prof. Dr. Dinçer başarılı sporcuları kabul etti

Turnuvada ilk üç sırayı Yaşar Üniversiteli milli takım sporcuları elde etmeyi başarırken, ilk 10'da da 4 Yaşar Üniversiteli isim yer aldı. Uluslararası Usta ünvanlı Cem Kaan Gökerkan 9,5 puanla birinci, FIDE Ustası ünvanlı Umut Erdem Gündüz 9 puanla ikinci, yine FIDE Ustası ünvanlı Emre Dedebaş ise 8,5 puanla üçüncü oldu. Bu sonuçlarla Yaşar Üniversitesi, takım olarak da turnuvayı şampiyon olarak kapattı.

Yaşar Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Cemali Dinçer, büyük başarıya imza atan sporcuları kabul etti. Prof. Dr. Cemali Dinçer hem takım hem de bireysel alanda elde edilen başarıdan duydukları mutluluğu dile getirerek, "Hem sportif hem de akademik başarılarınızın daim olmasını diliyorum. Satranç gibi zihin çalıştıran sporlarda, insan bir öz disipline de sahip oluyor. Öz disiplin de akademik başarıda çok önemli. Eminim ki hepiniz akademik olarak da başarılı olursunuz. Üniversitemize kazandırdığınız bu başarı ve gurur için de hepinize tek tek teşekkür ediyorum" dedi.

Yaşar Üniversiteli sporcular, geçtiğimiz yıl salgın nedeniyle turnuvanın düzenlenemediğini hatırlatarak, çevrim içi düzenlenen ilk turnuvada böylesine bir başarı elde etmenin gururunu yaşadıklarını dile getirdi. - İZMİR

İzmir'e şampiyonluk getirdiler
İzmir'e şampiyonluk getirdiler

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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