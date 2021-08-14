Satrançta, Türkiye küçükler ve yıldızlar şampiyonaları için kayıtlar başladı
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Satrançta, Türkiye küçükler ve yıldızlar şampiyonaları için kayıtlar başladı

Satrançta, Türkiye küçükler ve yıldızlar şampiyonaları için kayıtlar başladı
Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak - Haberler | Spor

Türkiye Satranç Federasyonu, 2021 Türkiye küçükler ve yıldızlar şampiyonaları için kayıtların başladığını duyurdu.

Türkiye Satranç Federasyonu, 2021 Türkiye küçükler ve yıldızlar şampiyonaları için kayıtların başladığını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, "2021 Türkiye küçükler ve yıldızlar şampiyonası kayıtları 20 Ağustos Cuma günü saat 17.00'de sona erecektir. Şampiyonalara, il yarışmalarını tamamlayan sporcular, geçtiğimiz sene milli takım havuzunda yer alan sporcular, ulusal ve FIDE unvanlı sporcular kayıt yaptırabileceklerdir. İl müdürlüklerinden onaylı kafile listelerinde yer almayan sporcular final yarışmalarına katılamayacaklardır." ifadeleri kullanıldı.

Organizasyonların yeni tip koronavirüs (Kovid-19) şartlarına göre düzenleneceği, sporcuların, velilerin ve antrenörlerin kayıt esnasında geçerli bir HES kodu beyan etmek zorunda olduğu belirtildi.

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Fatih Çakmak

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