Satrançta şampiyonlar belli oldu
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Satrançta şampiyonlar belli oldu

Satrançta şampiyonlar belli oldu
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

Denizli'de ilgi duyulan spor branşlarından biri olan satrançta Türkiye Küçükler-Yıldızlar Takım Şampiyonası İl Yarışmaları düzenlendi.

Denizli'de ilgi duyulan spor branşlarından biri olan satrançta Türkiye Küçükler-Yıldızlar Takım Şampiyonası İl Yarışmaları düzenlendi. 8-11 Temmuz tarihleri arasında düzenlenen yarışmalar sonrasında yapılan ödül töreni ile kupalar sahiplerini buldu.

2020-20201 Türkiye Küçükler- Yıldızlar Takım Satranç Şampiyonası İl Yarışmaları düzenlenen kupa töreni ile son buldu. 10 kulüp,23 takım olmak üzere 105 sporcunun katılım gösterdiği şampiyonada takımlar birincilik için ter döktü.

8-11 Temmuz tarihlerinde U12- Kadın -Genel, U18 Kadın- Genel olmak üzere dört farkla kategoride düzenlenen Satranç Şampiyonası sonrasında dereceye giren takımlar kupaya uzandı. U12 Kadın kategorisinde Çotanak Satranç Spor Kulübü, genel kategoride ise PAÜ Satranç ve Akıl Oyunları GSK şampiyon olurken U18 Kadın'da Denizli Demiryolugücü genel kategoride de Onay Satranç Kulübü şampiyon oldu. - DENİZLİ

Satrançta şampiyonlar belli oldu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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