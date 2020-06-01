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Satrançta şampiyonlar Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla belli oldu

Red Bull Chess Masters'ın 3. sezonunda çevrim içi eleme sonrasında finale adını yazdıran 40 erkek ve 40 kadın satranç sporcusunun Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mücadele ettikleri finalde Açık Kategori şampiyonu Vugar Rasulov olurken, kadınlar kategorisinde de Ekaterina Atalık mutlu...

Satrançta şampiyonlar Bakan Kasapoğlu'nun katılımıyla belli oldu
01.06.2020 09:42 | Son Güncelleme: 01.06.2020 09:48

Red Bull Chess Masters'ın 3. sezonunda çevrim içi eleme sonrasında finale adını yazdıran 40 erkek ve 40 kadın satranç sporcusunun Türkiye'nin en iyisi olabilmek için mücadele ettikleri finalde Açık Kategori şampiyonu Vugar Rasulov olurken, kadınlar kategorisinde de Ekaterina Atalık mutlu sona ulaştı. Açık Kategori Finali'nin açılış konuşmasını ise Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu yaptı.

Türkiye'nin en iyi satranç sporcularını bir araya getiren satranç turnuvası Red Bull Chess Masters'da 3. sezonunun en iyileri, Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun katılımıyla belli oldu. Türkiye genelinde gerçekleştirilen ve lisanslı sporcuların katıldığı 10 çevrim içi eleme sonrasında yine çevrim içi olarak düzenlenen finalde açık kategoride Büyükusta Vugar Rasulov, kadınlarda da Uluslararası Usta Ekaterina Atalık şampiyon oldu. Açık kategoride Büyükusta Dragan Solak ikinci, Uluslararası Usta Tuna Onat Nalbant üçüncü, kadınlar kategorisinde Kadın Büyükusta Kübra Öztürk ikinci, Kadın Büyükusta Betül Cemre Yıldız Kadıoğlu üçüncü sırada yer aldı.

"Yeni satranç sporcularını yetiştirmek bizim için bir misyondur"

Açık Kategori Finali'nde açılış konuşmasını yapan Bakan Kasapoğlu, diğer spor dalları gibi satrancın da kendileri için çok değerli bir branş olduğunu belirterek, "Bizim için çok anlamlı bir turnuva. Bu turnuvada emeği olan tüm kamu ve özel kuruluşlara şükranlarımı sunuyorum. Geçirdiğimiz bu zor günlerde bu turnuvanın başarıyla düzenlenmesi ayrıca büyük bir mutluluk. Tüm branşlar gibi satrancı da özellikle önemsiyoruz. Geçtiğimiz aylarda satrancın önündeki önemli bürokratik engelleri tekrar düzenledik ve kaldırdık. Yeni satranç sporcularını yetiştirmek bizim için bir misyondur. Türkiye'nin en çok lisanslı sporcusuna sahip olması da satrancı ayrıcalıklı kılıyor. Satranç pek çok özeliği olan bir spor. Sabır, öz güven, analitik düşünce ve empati gibi insani değerleri içinde barındırıyor. İnşallah satrancın çıtasını federasyonumuz ile birlikte daha da yukarı taşıyacağız" diye konuştu.

Red Bull Chess Masters'ın Türk satrancına yeni bir soluk kattığını ifade eden Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay ise, "Bizim için çok önemli olan bu günde bizimle birlikte olan Gençlik ve Spor Bakanımız Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na şükranlarımı sunuyorum. 9 Nisan'dan bu yana binlerce sporcumuz, Türkiye'nin en iyisi olabilmek için hamle yaptı. Çok emek verdik, çok çalıştık ve finalleri gerçekleştirdik. Marka değeri her geçen yıl artan, Türk satrancının geldiği noktayı ve başarısını değerli etkinlikler ile dünyada tanıtmaya vesile olan Red Bull ailesi ile daha nice turnuvalara imza atacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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