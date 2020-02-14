Satrançta Şampiyon, Menteşeli Sporcular
Haberler » Güncel » Satrançta Şampiyon, Menteşeli Sporcular - Haber

Satrançta Şampiyon, Menteşeli Sporcular

Türkiye Satranç Federasyonu Marmaris İlçe Temsilciliği tarafından düzenlenen ""Marmaris Şubat Ayı Elo Satranç Turnuvası"na katılan Menteşe Belediyesi satranç sporcuları turnuvadan şampiyon olarak döndüler.

14.02.2020 14:56 | Son Güncelleme: 14.02.2020 14:56
Satrançta Şampiyon, Menteşeli Sporcular

İki gün süren turnuva sonucunda rakipleriyle kıyasıya mücadele eden Belediyesi Satranç sporcuları Arda Uzgur A Kategorisinde şampiyon olurken, Nino Kalaycı aynı kategoride ikinci oldu. B kategorisinde mücadele eden Menteşe Belediyesi Satranç sporcusu İbrahim Muhammed Öztürk'te turnuvayı şampiyon olarak tamamlayan sporcularımız arasında yerini aldı.

Turnuva sonunda sporculara kupaları, Satranç Federasyonu Marmaris/Menteşe İlçe Temsilcisi ve Turnuvanın Başhakemi NA Barış Öztürkile Muğla il hakemlerinden Ufuk Aysu tarafından verildi.

Kaynak: Bültenler
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler