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Satrançta online turnuvaya rekor katılım sağlandı

Federasyondan yapılan açıklamada, her yaş grubunun katılabildiği turnuvada 81 ilden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcusunun yarıştığı ve bu rakamın rekor olduğu kaydedildi.

Satrançta online turnuvaya rekor katılım sağlandı
23.05.2020 16:23 | Son Güncelleme: 23.05.2020 19:12

Federasyondan yapılan açıklamada, her yaş grubunun katılabildiği turnuvada 81 ilden 5 bin 548 lisanslı satranç sporcusunun yarıştığı ve bu rakamın rekor olduğu kaydedildi.

Dereceye giren 684 sporcunun ise madalya almaya hak kazandığı aktarıldı.

Turnuvanın açılış hamlesini Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'nun yaptığı, Samsun Valisi Osman Kaymak'ın da bir açılış konuşması gerçekleştirdiği ifade edildi.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tülay, yaptığı açıklamada, Türkiye'nin her yerinde aynı anda satranç oynandığını anlatarak, şunları kaydetti:

"Pandemi süresince hem sağlığımızı korumak için mücadele ettik hem de satrançla birbirimize güç verdik. Bu sürece en hızlı adapte olan spor dalı olmaktan, böyle bir aileye sahip olmaktan çok mutluyum. Şu an bizler evlerimizdeyiz ama en kısa zamanda turnuva salonlarına dönmeyi ve mücadele ruhunu salonlarda yaşamayı sabırsızlıkla bekliyoruz. Samsun'dan başlayan bu anlamlı mücadele ile de gerçekleştirdiğimiz büyük turnuvaların ruhunu dijital dünyaya taşıdık. Biz her yerde her koşulda büyüyerek, güçlenerek yürüyoruz."

Kaynak: Hürriyet

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