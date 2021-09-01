Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 18 bine ulaştı
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Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 18 bine ulaştı

Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 18 bine ulaştı
Anadolu Ajansı / Taner Aydın - Haberler | Spor

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 1 milyon 18 bin lisanslı sporcu sayısıyla diğer branşları geride bıraktıklarını kaydetti.

Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, 1 milyon 18 bin lisanslı sporcu sayısıyla diğer branşları geride bıraktıklarını kaydetti.

Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Satranç Şampiyonası için Konya'ya gelen Tulay, AA muhabirine, Türkiye'de satranç sporuna olan ilginin günden güne arttığını aktardı.

Yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgını sürecinde dahi Türkiye'de satranca olan ilginin artarak devam ettiğini kaydeden Tulay, "Ülkemizde 64 spor federasyonu var, buna futbol da dahil. Bugün 1 milyon 18 bin lisanslı sporcu sayısıyla en yakın federasyonumuza fark atacak kadar da yüksek bir rakamla varız. Futbolun bile önünde yer alıyoruz. Biz açık ara öndeyiz. 2020 yılında 1 milyon lisanslı sporcu sayısı hedefine ulaşacağımızı söyledik. 2020 yılı bitmeden 1 milyon lisanslı sporcu hedefine ulaştık." diye konuştu.

"Cumhurbaşkanı Erdoğan, satranca yönelimi artırdı"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın satranca verdiği desteğin çok önemli olduğunu vurgulayan Tulay, "Cumhurbaşkanı'mızın gittiği yerlerde satranç takımı dağıtması bizi çok iyi motive etti. Birçok yerde Cumhurbaşkanı'mızın dağıttığı satranç takımlarıyla satrancı öğrenen, hatta ve hatta Avrupa derecesi yapan sporcularımız var. Bunlar çok güzel örnekler. Cumhurbaşkanı'mızın yaptığı şeyler mutlaka örnek alınıyor. Onun sayesinde satranca yönelim çok arttı." ifadelerini kullandı.

Satrancın Türkiye'de artık çok yaygın bir spor haline geldiğini anlatan ve bu braşın insana kazandırdığı faydaları dile getiren Tulay, şunları söyledi:

"Satranç bir spordan çok daha fazlasıdır. Satranç bir kere sosyalleşmeyi sağlıyor, sabrı öğretiyor. Saatlerce o masanın başında oturuyorlar, o 64 kareye odaklanıyorlar. Kafalarından onlarca varyant geçiyor. O maçı kazanmak için müthiş bir konsantrasyon örneği gösteriyorlar. Odaklanmak ve konsantrasyon satrancın en önemli özellikleri. Zamanı efektif kullanmak hepimizin sorunu. Satrançla ilgilenen çocuklar zamanı çok verimli kullanıyor. Çocuk satrancın başında hem stresten uzaklaşıyor hem de zaman yönetimi gibi konuları farkında olmadan kazanıyor."

Tulay, satrançla ilgilenen çocukların üniversite sınavlarında istedikleri okullara çok daha rahatlıkla girebildiklerini de sözlerine ekledi.

Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 18 bine ulaştı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Taner Aydın

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Satrançta lisanslı sporcu sayısı 1 milyon 18 bine ulaştı - Haberler Spor
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