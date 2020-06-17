Satrançta küçükler ve yıldızlar milli takım kampı on-line yapılacak Satrançta Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım Havuzu Genel Kampı'nın, temmuz ayında on-line olarak yapılacağı bildirildi.

Satrançta Türkiye Küçükler ve Yıldızlar Milli Takım Havuzu Genel Kampı'nın, temmuz ayında on-line olarak yapılacağı bildirildi. Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, 11-17 Temmuz tarihlerinde internet üzerinden gerçekleştirilecek kamp için başvuruların 1 Temmuz'da sona ereceği belirtildi. Kampa katılmaya hak kazanan sporcuların, katılım formlarını federasyonun internet adresinden doldurabileceği aktarıldı. Kaynak: AA