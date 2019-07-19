Satrançta, kızlardan avrupa ikinciliği

TSF BAŞKANI GÜLKIZ TULAY:

"GELECEĞİN YILDIZLARI, AVRUPA'DA BAŞARIDAN BAŞARIYA KOŞUYOR"

Çekya'da düzenlenen Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda, Polanya, Macaristan gibi güçlü takımlarla mücadele eden genç yıldızlar, Avrupa ikinciliğinin yanı sıra bireysel olarak masa dereceleri de elde ettiler. 12 yaş kızlar takımı 2. masasında yarışan Zümra Meryem Alagöz masa birincisi, 12 yaş genel takımı 2. masasında yarışan Hasan Hüseyin Çelik masa ikincisi ve 12 yaş genel takımı 3. masasında yarışan Yusuf Portakalcı masa üçüncüsü olmayı başardı.

Geleceğin yıldızlarının Avrupa'da ve dünyada başarıdan başarıya koştuğunu söyleyen Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) Başkanı Gülkız Tulay, şu ifadeleri kullandı:

"Dünyanın çeşitli ülkelerinde düzenlenen uluslararası turnuvalarda, Avrupa ve dünya şampiyonluklarında gençlerimiz gururumuz oluyor. Yakın bir zamanda ülkemizde gerçekleştirdiğimiz Dünya Okullar Satranç Şampiyonası'nda 1'i altın, 1'i gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 5 madalya kazandık, Romanya'da gerçekleştirilen Avrupa Okullar Satranç Şampiyonası'nda ise 2'si altın, 3'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere toplam 8 madalya kazanarak Avrupa Şampiyonu olduk. Kısa bir zaman sonra 12 Yaş Kızlar Takımımız da Avrupa ikincisi oldu. Genç sporcularımızın başarıları, Türk satrancının geleceğinin çok parlak olduğunun en önemli göstergeleri arasında. Geleceğin A Milli takımını oluşturacak çocuklarımızın bu başarıları tesadüf değil. Federasyonumuzun, sporcularımızın, velilerimizin ve büyük satranç ailemizin uzun yıllara dayanan özverili çalışmalarının sonuçlarını yaşıyoruz. Biz, ana sponsorumuz Türkiye İş Bankası'nın destekleri ile geleceğimize yani çocuklarımıza yatırım yaptık, çocuklarımız da kazandıkları madalyalar, Avrupa ve dünya dereceleri ile bu yatırımı taçlandırdılar. Avrupa Genç Takımlar Satranç Şampiyonası'nda ülkemizi temsil eden çocuklarımızı tek tek tebrik eder, Elvin Esma Büyük, Ecrin Efsa Büyük ve Zümra Meryem Alagöz'den oluşan 12 Yaş Kızlar Takımımızı ve masa derecesi elde eden sporcularımızı da gönülden kutlarım."

Kaynak: Bültenler