Satrançta İstanbul Küçükler İl Birinciliği Final Turnuvası başladı

BAHÇELİEVLER, İSTANBUL (İHA) - Satrançta 2021-2022 İstanbul Küçükler İl Birinciliği Final Turnuvası başladı. Kasım- Aralık 2021 tarihlerinde İstanbul'da bin 160 sporcunun katılımıyla başlayan turnuvanın gruplarında dereceye giren 277 sporcu finalde yarışacak.

Satrançta İstanbul Küçükler İl Birinciliği Final Turnuvası, Bahçelievler Belediyesi desteğiyle Bahçelievler Muhsin Yazıcıoğlu Spor Kompleksi'nde düzenlendi. Turnuva 35 dakika artı 30 saniye düşünme süresinde 5 tur yapıldı. Satranç turnuvasında dereceye girecek sporculara yarın kupa ödülleriyle birlikte Bahçelievler Belediyesi tarafından her kategoride 1'incilere akıllı saat 2'ncilere bluetooth kulaklık ve 3'üncülere bluetooth hopörlör hediye verilecek.

"300 katılımcı ile final müsabakamızı düzenledik"

Turnuvada konuşan Bahçelievler Belediyesi Spor İşleri Müdürü Mustafa Erdem, "Buradaki turnuvamız aslında bir final. İstanbul'un 39 ilçesinde 5 ayrı bölgeden daha yapılan ilk turun finali niteliğinde 10 yıldır Bahçelievler Belediyemiz bu tura ev sahipliği yapıyor. Satranç Federasyonu ve belediyemizin iş birliğinde yaklaşık 300 katılımcı ile final müsabakamızı düzenledik. Onlar da biz de heyecanlıyız. Burada başarılı olan arkadaşlarımız daha sonra Türkiye finaline geçerek orada mücadelelerine devam edecek. Yarın turnuvamızın 2'nci kısmının ardından ödül törenimiz gerçekleşecek" dedi.

"Kazanma duygusu çok güzel"

Turnuvaya katılan Deniz Aylin Eldeniz, "Satranç oynarken yeni arkadaşlar ediniyorum, bu yüzden satranç oynamayı seviyorum. Kazanma duygusu da çok güzel. Bu yüzden satranç oynamayı çok seviyorum. Yavaş yavaş öğreniyorsun, kolay oluyor. Eskiden daha zor öğreniyordum. Ama şu an çok iyi olmaya başladım" diye konuştu.

"Eğlenerek öğreniyorum ve zekamı geliştirmiş oluyorum"

Finale kalan Ege Aktarı, "Ben satranç oyununu çok seviyorum ve çok eğleniyorum. Eğlenerek de öğreniyorum ve zekamı da geliştirmiş oluyorum. İlk önce taşların yerlerini öğrenerek başladım. Sonra da kendimi geliştirerek devam ettim" ifadelerini kullandı.