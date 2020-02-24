Satrançta il şampiyonu oldular
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Satrançta il şampiyonu oldular

Malatya Özel Bilge Olimpiyat Okulları Satranç'ta il şampiyonu oldu.

24.02.2020 13:04 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:04
Satrançta il şampiyonu oldular

Özel Bilge Olimpiyat Okulları Satranç'ta il şampiyonu oldu.


Gençlik ve İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen, Malatya Satranç İl Birinciliği şampiyonasında Malatya Özel Bilge Olimpiyat Okulları öğrencileri il 1'ncisi oldu. Özel Bilge Olimpiyat Okulları Satranç takımı, bölge şampiyonasında Malatya'yı temsil edecekler.


Okulun yetkilisi Ahmet Polat Kaya yaptığı açıklamada, "Öğrencilerimiz Hüseyin Hamza Tay,Mustafa Yusuf Kılıç, Muhammed Ali Mazoğlu,Sefa Tay ve Berkay Akça 'yı tebrik ediyor,bölge şampiyonasında da başarılar diliyoruz" diye konuştu. - MALATYA

Kaynak: İHA
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