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Satrançta iki "büyük usta" on-line maçta karşılaşacak

Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun on-line maç yapacağını duyurdu.

Satrançta iki
24.06.2020 13:11 | Son Güncelleme: 24.06.2020 13:37

Türkiye Satranç Federasyonu, büyük usta unvanlarına sahip Mustafa Yılmaz ve Liviu Dieter Nisipeanu'nun on-line maç yapacağını duyurdu.

Federasyondan yapılan açıklamada, Uluslararası Satranç Federasyonu'nun en yüksek puanlı Romen oyuncusu, 2005 yılı Avrupa Şampiyonu Nisipeanu'nun, Yılmaz ile 26-29 Haziran tarihlerinde "lichess" internet sitesi üzerinden antrenman maçı yapacağı ifade edildi.

Federasyonun "YouTube" kanalından izlenebilecek canlı yayına Can Arduman'ın yorum ve analizleriyle katkıda bulunacağı belirtildi.

Kaynak: AA

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