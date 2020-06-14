Satrançta "Genç Engelliler Çevrim İçi Kupası" 21 Haziran'da yapılacak
Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenlediği 1. Genç Engelliler Çevrim İçi Kupası, 21 Haziran Pazar günü yapılacak.
14.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:02
Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenlediği 1. Genç Engelliler Çevrim İçi Kupası, 21 Haziran Pazar günü yapılacak.
Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, çevrim içi FIDE turnuvasına 20 yaş altı engelli sporcuların katılabileceği bildirildi.
Organizasyona kayıtlar, 15 Haziran Pazartesi gününe kadar "dis@fide.com" adresine mail gönderilerek yapılabilecek.
Kaynak: AA