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Satrançta "Genç Engelliler Çevrim İçi Kupası" 21 Haziran'da yapılacak

Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenlediği 1. Genç Engelliler Çevrim İçi Kupası, 21 Haziran Pazar günü yapılacak.

Satrançta
14.06.2020 10:19 | Son Güncelleme: 14.06.2020 11:02

Uluslararası Satranç Federasyonunun (FIDE) düzenlediği 1. Genç Engelliler Çevrim İçi Kupası, 21 Haziran Pazar günü yapılacak.

Türkiye Satranç Federasyonundan yapılan açıklamada, çevrim içi FIDE turnuvasına 20 yaş altı engelli sporcuların katılabileceği bildirildi.

Organizasyona kayıtlar, 15 Haziran Pazartesi gününe kadar "dis@fide.com" adresine mail gönderilerek yapılabilecek.

Kaynak: AA

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