Satrançta FIDE Başkanlar Kurulu toplandı

09.09.2019 15:12

Uluslararası Satranç Federasyonu (FIDE) Başkanlar Kurulu toplantısı Macaristan'da yapıldı.

Türkiye Satranç Federasyonundan (TSF) yapılan açıklamaya göre, FIDE 3. çeyrek başkanlar kurulu toplantısı başkent Budapeşte'de gerçekleştirildi.

Toplantıya Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı ve FIDE Asbaşkanı Gülkız Tulay'ın yanı sıra FIDE Etkinlikler Komisyonu Başkanı Özgür Solakoğlu da katıldı.

Toplantıda aralık ayında planlanan Olağanüstü Genel Kurul ve FIDE statüsünde yapılacak değişikliklerin yanında dünya şampiyonası süreçleri, komisyon raporları ve FIDE işleyişiyle ilgili gündem maddeleri görüşüldü.

Kaynak: AA